باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد -مهدیه اسفندیاری گفت: اعتراضات خیابانی فرانسه که از دانش‌آموزان آغاز شده بود، اکنون به تمامی اقشار از جمله معلمان، کشاورزان، کادر درمان، وکلا و آتش‌نشانان سرایت کرده است. با وجود این مطالبات گسترده صنفی و اجتماعی، دولت فرانسه همچنان بودجه کشور را به بخش نظامی اختصاص داده؛ سیاستی که نارضایتی عمومی را دوچندان کرده است.

شایان ذکر است: مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه و مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون، چندی پیش فقط بخاطر همدردی با کودکان مظلوم فلسطین، در زندان فرانسه به سر می‌برد، که با‌ پیگیری های دستگاه دیپلماسی از زندان آزاد شد و به‌کشور بازگشت.