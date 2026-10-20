 مهدیه اسفندیاری گفت: به خاطر سیاست‌های اقتصادی مکرون، سن اعتراض در فرانسه به نوجوان‌ها رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد -مهدیه اسفندیاری گفت:  اعتراضات خیابانی فرانسه که از دانش‌آموزان آغاز شده بود، اکنون به تمامی اقشار از جمله معلمان، کشاورزان، کادر درمان، وکلا و آتش‌نشانان سرایت کرده است. با وجود این مطالبات گسترده صنفی و اجتماعی، دولت فرانسه همچنان بودجه کشور را به بخش نظامی اختصاص داده؛ سیاستی که نارضایتی عمومی را دوچندان کرده است.

شایان ذکر است: مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی مقیم فرانسه و مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون، چندی پیش فقط بخاطر همدردی با کودکان مظلوم فلسطین، در زندان فرانسه به سر می‌برد، که با‌ پیگیری های دستگاه دیپلماسی  از زندان آزاد شد و به‌کشور بازگشت.

 

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برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات
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صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۸ مهر