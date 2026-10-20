باشگاه خبرنگاران جوان - علاء‌الدین رفیع‌زاده روز سه‌شنبه در جلسه شورای مشترک اداری و راهبری تحول اداری استان و جشنواره شهید رجایی استان کرمان با قدردانی از تلاش‌های استاندار کرمان که امسال در جشنواره شهید رجایی به‌عنوان استاندار برتر در کشور تجلیل شده است، اظهار کرد: هدف از این مراسم که با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر برگزار می‌شود نهادینه کردن فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم است و اینکه اعلام کنیم خدمت به مردم دیده می‌شود و به دنبال آن هستیم تا این موضوع، به فرهنگ تبدیل شود تا تک‌تک ما بتوانیم خدمتگزاران واقعی مردم باشیم.

وی یادآور شد: تلاش‌های سردار دل‌ها نه در جنگ بلکه به خدمت‌رسانی به مناطقی که دچار مشکل و آسیب از بلایای طبیعی می‌شدند همیشه در ذهن و قلب ما هست و ایشان را یک خدمتگزار واقعی به مردم می‌شناسیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور سپس بیان کرد: دولت در سال گذشته و امسال، در شرایط ویژه‌ای خدمتگزاری خود را اثبات کرد و وقتی به سفر‌های استانی می‌رویم و پروژه‌هایی را افتتاح می‌کنیم این پیام را دارد که حتی در شرایط جنگی هم دولت از عمران و آبادانی کشور غافل نشد و زحمات اصلی این اقدامات در استان‌ها برعهده استانداران است. دولت در سال گذشته و امسال، در شرایط ویژه‌ای خدمتگزاری خود را اثبات کرد و وقتی به سفر‌های استانی می‌رویم و پروژه‌هایی را افتتاح می‌کنیم این پیام را دارد که حتی در شرایط جنگی هم دولت از عمران و آبادانی کشور غافل نشد و زحمات اصلی این اقدامات در استان‌ها برعهده استانداران است.

رفیع‌زاده بیان کرد: دولت به‌عنوان خدمتگزار واقعی به مردم تمامی تلاش خود را انجام داده و می‌دهد و علاوه بر توجه ویژه‌ای که به مسائل معیشتی و خدمات‌رسانی به مردم در بخش‌های مختلف دارد از حوزه‌های عمرانی نیز غافل نیست.

وی سپس به هدف نهایی برنامه‌های اصلاح نظام اداری که دولت چهاردهم دنبال می‌کند اشاره و اظهار کرد: ما در ابتدای دولت، برنامه اصلاح نظام اداری را نوشتیم که از سوی شورای عالی اداری مصوب و ابلاغ شد و سهم استانی این برنامه هم در قالب طرح «مانا» ابلاغ شده و در حال پیگیری است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ۶ محور در این برنامه تدوین شد که هدف هرکدام از آن، خدمت‌رسانی آسان و بهتر به مردم است.

رفیع‌زاده در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار و بازنگری تشکیلات کلان دولت اظهار کرد: مجلس در فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی نظام اداری به این موضوع اشاره کرده و توصیه اکید رهبر عزیز شهیدمان نیز در دیدار با دولت حذف تشکیلات موازی و غیرضرور بود.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که دستگاه‌های موازی و غیرضروری را ادغام و فرایند‌های غیرضروری را حذف کنیم تا خدمت‌رسانی بهتری به مردم اتفاق بیفتد و مردم نیاز نداشته باشند برای یک خدمت به‌عنوان مثال به ۱۰ دستگاه مراجعه کنند بلکه یک باجه و نهاد خدمت را ارائه کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: هدف ما از دولت الکترونیک و هوشمند نیز این است که فرایند‌ها اصلاح شود تا مردم بتوانند خدماتی که انتظار دارند را با تکریم و با آسان‌ترین روش دریافت کنند و حتی‌الامکان مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی نداشته باشند.

رفیع‌زاده سپس به برنامه اصلاح فرایند‌های استخدام و تقویت سرمایه انسانی اشاره و بیان کرد: از این برنامه به دنبال عدالت در جذب نیروی انسانی هستیم تا نیرو‌های باکیفیت به نظام اداری کشور اضافه شود و در نهایت فرهنگ پاسخگویی به مردم تقویت شود و مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی با تکریم و احترام خدمات را دریافت کنند.

وی در ادامه به موضوع ارزیابی عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد پرداخت و گفت: از این طرح، به دنبال این هستیم تا پرداخت‌ها را تا جایی که امکان دارد مبتنی بر عملکرد داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به انتقاد درباره حقوق و مزایای کارمندان اظهار کرد: چند هفته پیش، در این زمینه به هیئت دولت گزارشی دادم ولی این اتفاق امسال و سال گذشته نیفتاده و ما هم خارج از قوانین و مقررات نمی‌توانیم عمل کنیم.

رفیع‌زاده افزود: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که دولت با ۲ فوریت از سال گذشته به مجلس داده است. کمیسیون اجتماعی مجلس و همه نمایندگان همکاری می‌کنند تا با قید آنی به صحن بیاید و مصوب شود.

وی ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های ما درباره حقوق و مزایای کارکنان این است که کارمندی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و کفاف زندگی او را نمی‌دهد، بعد از بازنشستگی، حقوق او به مثلا ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: این لایحه که به آن اشاره کردم در این زمینه به کارمندان کمک می‌کند و خواهش می‌کنم نمایندگان استان کرمان پیگیری کنند تا با قید فوریت مصوب و ابلاغ شود.

رفیع‌زاده گفت: ما تلاش‌هایی داریم و غافل نیستیم، اما شرایط بودجه‌ای کشور خاص است؛ بررسی‌ها و برنامه‌هایی داریم که، چون هنوز به نتیجه قعی نرسیده است اکنون اعلام نمی‌شود.

وی در ادامه، به موضوع سلامت اداری اشاره و بیان کرد: در این زمینه به دنبال پایش فساد و ارتقای سلامت اداری هستیم.

موفقیت سامانه فواد در کرمان

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: از مجموع برنامه‌های اصلاح نظام اداری به دنبال آن هستیم تا تک‌تک کارمندان دولت خدمتگزار واقعی مردم باشند.

رفیع‌زاده افزود: در راستای این رویکرد، سامانه «فواد ۱۲۸» را نیز راه‌اندازی کردیم و از آن، ۲ هدف اساسی دنبال می‌کنیم که نخستین آن پاسخگویی آنی به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه رضایتمندی مردم برای ما اهمیت دارد، درباره نحوه عملکرد سامانه فواد توضیحاتی داد و گفت: وقتی فردی به بانک، بیمه، اداره و دستگاه‌های مختلف مراجعه می‌کند با اتفاقات جزئی مواجه می‌شود که ارزش شکایت به معنی عام را ندارد تا طرح دعوا کند. این سامانه به این منظور است تا همان لحظه به ما آن موضوع اعلام شده و بلافاصله مشکل فرد را حل کنیم و این اتفاق هم تاکنون افتاده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در استان کرمان، از اول تا ۲۶ مهرماه ۸۸۹ گزارش به این سامانه واصل شده است که نام این گزارش‌ها را شکایت به گونه‌ای که می‌شناسیم نمی‌گذارم؛ افراد در مراجعه به دستگاه‌ها مشکلاتی داشتند که با سامانه فواد ۱۲۸ تماس گرفته‌اند.

رفیع‌زاده افزود: ۷۲ درصد این مشکلات در زمانی کم‌تر از سه ساعت حل و بازخورد داده شده که جای قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: تمامی اصلاحات نظام اداری را که انجام می‌دهیم، اگر مردم در مرحله دریافت خدمت اثرات آن را حس نکنند هیچ‌کدام فایده نخواهد داشت.