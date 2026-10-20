مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» با حضور ۳۰ گروه و ۳۰۰ شرکت‌کننده از کانون‌های مساجد فارس، ۳۰ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام‌ حسین امیدی مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس از آغاز روند برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» خبر داد و گفت: مسابقات این مرحله در شیراز ۳۰ مهرماه به میزبانی کانون «آرمان‌شهر مهدوی» در مجتمع امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) برگزار می‌شود.

او گفت: پس از انتشار فراخوان و شیوه‌نامه هجدهمین مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» از طریق سامانه پیام کوتاه و کانال‌های بچه‌های مسجد استان فارس در پیام‌رسان‌ها و پیگیری کارشاسان فرهنگی‌هنری ستاد، ۳۰ گروه شامل ۳۰۰ متسابق برای شرکت در مرحله استانی در سامانه «بچه‌های مسجد» ثبت‌نام و اعلام آمادگی کردند.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس بیان اینکه مسابقات در بخش‌های برادران و خواهران و در ۲ گروه سنی شامل زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود، ادامه داد: هر کانون در هر گروه سنی و جنسیت، فقط یک تیم می‌توانست معرفی کند و در مجموع مجاز به معرفی چهار گروه قرآنی بود.

او افزود: رشته‌های مسابقات شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز است.

امیدی، شناسایی و معرفی استعداد‌های قرآنی واقعی هر کانون و تقویت تیم قرآنی مسجد را از اهداف برگزاری مسابقات به صورت گروهی عنوان و خاطرنشان کرد: مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» فرصتی برای رقابت، هم‌افزایی و درخشش تیم‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد در مسیر تبدیل مسجد به پایگاه قرآن بنا به رهنمود امام شهید فراهم می‌کند.

او یادآور شد: همزمان با برگزاری مسابقات ۳۰ مهرماه در شیراز، طبق جلسه کارشناسان تدبیر شد که باتوجه به لزوم توجه به عدالت در انتخاب گروه‌های منتخب، آرامش بیشتر خانواده‌ها برای شرکت متسابقین به ویژه در گروه زیر ۱۸ سال، بعد مسافت، تسهیل در برگزاری مسابقات مرحله استانی و عدم بودجه کافی برای حضور گروه‌های شهرستانی و به ویژه در مناطق روستایی، تصمیم برآن شد که با حضور داوران، هشت گروه قرآنی شامل ۸۰ متسابق از کانون فرهنگی‌هنری «امام رضا (ع)»و کانون فرهنگی‌هنری «حضرت رقیه (س)» روستای دلونظر و کانون فرهنگی‌هنری «یاوران مهدی (عج)» روستای مشکان خرم‌بید برای کسب امتیازات لازم برای معرفی به مرحله کشوری در شهرستان خود به رقابت بپردازند و نتایج برای اعلام نتیجه نهایی به استان اعلام شود.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس افزود: مرحله کشوری هجدهمین مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.

منبع: کانون مساجد فارس

برچسب ها: شیراز ، مرحله استانی ، مسابقات ، مسابقه مدهامتان ، کانون های مساجد فارس
خبرهای مرتبط
آثار مسابقات قرآنی مدهامتان به مرحله داوری رسید
تمدید مهلت شرکت درمسابقات قرآنی مدهامتان تا ۳۰ تیرماه
شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان برگزار می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طرح ۵۲ هکتاری نهضت ملی مسکن زرقان برای احداث ۲ هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود
صرفه‌جویی ۶۰ مگاواتی برق با همراهی ۵ هزار مشترک صنعتی فارس
آغاز توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس فارس از آبان‌ماه/ ۱۴.۷ میلیون پاکت شیر توزیع می‌شود
چیدن گوهر یاقوتی اشکفتو از دل باغ‌های رستاق
دو بانو و قابی که از مهمان خال‌پوش بیشه ماند + فیلم
حضور ۹۶ شرکت‌کننده در دهمین نمایشگاه طلا و جواهر شیراز/ نگاه تخصصی، مزیت امسال نمایشگاه است
آخرین اخبار
حضور ۹۶ شرکت‌کننده در دهمین نمایشگاه طلا و جواهر شیراز/ نگاه تخصصی، مزیت امسال نمایشگاه است
دو بانو و قابی که از مهمان خال‌پوش بیشه ماند + فیلم
صرفه‌جویی ۶۰ مگاواتی برق با همراهی ۵ هزار مشترک صنعتی فارس
چیدن گوهر یاقوتی اشکفتو از دل باغ‌های رستاق
طرح ۵۲ هکتاری نهضت ملی مسکن زرقان برای احداث ۲ هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود
آغاز توزیع شیر و تغذیه رایگان در مدارس فارس از آبان‌ماه/ ۱۴.۷ میلیون پاکت شیر توزیع می‌شود
سایه زرد بر آسمان فارس؛ باران‌های پراکنده و لغزندگی جاده‌ها
نجات جان ۷۰ بیمار و مدیریت ۱۰ زایمان اورژانسی در نیمه نخست امسال
مانور مدیریت بحران در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان شیراز کلید خورد
تزریق ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی به ورزش فارس/رشد ۸۹ درصدی اعتبارات حوزه ورزش و جوانان
افتتاح همزمان ۳۳ پروژه ورزشی؛ طرح میدان همدلی در مدارس فارس
شیراز میزبان مرحله استانی هجدهمین مسابقات «مُدهامّتان»
تعیین تکلیف پایانه کاراندیش و واحدهای آلاینده شیراز
شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در شیراز/ اجرای ۳۶۶ طرح اصلاح هندسی برای کاهش سوانح رانندگی
جمع‌آوری ۹۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز/احصای بیش از ۴۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی
اسناد تخت جمشید تا خانه‌های تاریخی صادر شد
دهکده لجستیک و بندر خشک شیراز در مسیر تکمیل فرایندهای قانونی