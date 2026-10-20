باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام‌ حسین امیدی مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس از آغاز روند برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» خبر داد و گفت: مسابقات این مرحله در شیراز ۳۰ مهرماه به میزبانی کانون «آرمان‌شهر مهدوی» در مجتمع امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) برگزار می‌شود.

او گفت: پس از انتشار فراخوان و شیوه‌نامه هجدهمین مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» از طریق سامانه پیام کوتاه و کانال‌های بچه‌های مسجد استان فارس در پیام‌رسان‌ها و پیگیری کارشاسان فرهنگی‌هنری ستاد، ۳۰ گروه شامل ۳۰۰ متسابق برای شرکت در مرحله استانی در سامانه «بچه‌های مسجد» ثبت‌نام و اعلام آمادگی کردند.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس بیان اینکه مسابقات در بخش‌های برادران و خواهران و در ۲ گروه سنی شامل زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود، ادامه داد: هر کانون در هر گروه سنی و جنسیت، فقط یک تیم می‌توانست معرفی کند و در مجموع مجاز به معرفی چهار گروه قرآنی بود.

او افزود: رشته‌های مسابقات شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ عمومی، حفظ تخصصی، اذان و مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز است.

امیدی، شناسایی و معرفی استعداد‌های قرآنی واقعی هر کانون و تقویت تیم قرآنی مسجد را از اهداف برگزاری مسابقات به صورت گروهی عنوان و خاطرنشان کرد: مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» فرصتی برای رقابت، هم‌افزایی و درخشش تیم‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد در مسیر تبدیل مسجد به پایگاه قرآن بنا به رهنمود امام شهید فراهم می‌کند.

او یادآور شد: همزمان با برگزاری مسابقات ۳۰ مهرماه در شیراز، طبق جلسه کارشناسان تدبیر شد که باتوجه به لزوم توجه به عدالت در انتخاب گروه‌های منتخب، آرامش بیشتر خانواده‌ها برای شرکت متسابقین به ویژه در گروه زیر ۱۸ سال، بعد مسافت، تسهیل در برگزاری مسابقات مرحله استانی و عدم بودجه کافی برای حضور گروه‌های شهرستانی و به ویژه در مناطق روستایی، تصمیم برآن شد که با حضور داوران، هشت گروه قرآنی شامل ۸۰ متسابق از کانون فرهنگی‌هنری «امام رضا (ع)»و کانون فرهنگی‌هنری «حضرت رقیه (س)» روستای دلونظر و کانون فرهنگی‌هنری «یاوران مهدی (عج)» روستای مشکان خرم‌بید برای کسب امتیازات لازم برای معرفی به مرحله کشوری در شهرستان خود به رقابت بپردازند و نتایج برای اعلام نتیجه نهایی به استان اعلام شود.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس افزود: مرحله کشوری هجدهمین مسابقات قرآنی «مُدهامّتان» آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.

منبع: کانون مساجد فارس