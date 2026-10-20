باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با تبریک قهرمانی کشتی‌گیران ایران در رشته‌های آزاد و فرنگی اظهار کرد: قهرمانی فرزندان این مرزوبوم در کشتی آزاد و فرنگی را به یکایک ورزشکاران عزیز و مردم شریف ایران تبریک می‌گویم و به همه کسانی که در این زمینه زحمت کشیدند، به‌ویژه فدراسیون کشتی و ریاست محترم آن، صمیمانه تبریک می‌گویم.

وی در ادامه با انتقاد از اولویت‌بندی فعالیت‌های شهرداری تهران گفت: شهر تهران مسائل و مشکلات بسیار زیادی دارد و تقریباً در هیچ جمعی نمی‌توان نشست و گلایه‌های مردم را درباره مشکلات روزمره شهر نشنید. مشکلات حمل‌ونقل، آلودگی هوا، تراکم ترافیک، شهرسازی و بسیاری از مسائل دیگر، از جمله موضوعاتی هستند که شهرداری تهران در قبال آنها مسئولیت دارد.

تشکری هاشمی با اشاره به مطالبات اولیه شهروندان از مدیریت شهری افزود: اگر از هر شهروندی بپرسیم چه انتظاری از شهرداری دارد، پاسخ از حداقل‌هایی مانند نظافت خیابان‌ها و معابر، جمع‌آوری پسماند‌های باقی‌مانده در خیابان‌ها و رسیدگی به شیرابه‌ها آغاز می‌شود. این مسائل شاید پیش‌پاافتاده به نظر برسند، اما از جمله نگرانی‌های جدی مردم هستند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: در کنار این مشکلات، آلودگی هوا نیز قرار دارد که هر سال با رسیدن به ماه‌های آبان، آذر و دی، سلامت هزاران نفر را به خطر می‌اندازد. آمار افرادی که به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند یا خدای ناکرده جان خود را از دست می‌دهند، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در رسیدگی به این مسائل است؛ مسائلی که مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده داریم.

وی با انتقاد از طرح وعده‌هایی خارج از حوزه مسئولیت شهرداری تصریح کرد: این روز‌ها وعده‌هایی مطرح می‌شود که یا اساساً ارتباطی با شهرداری ندارند، یا انجام آنها از نظر قانونی در حیطه اختیارات شهرداری نیست، یا شهرداری در آنها نقش کمرنگی دارد. البته می‌توان با هزار وصله و پینه برخی مسائل را به شهرداری مرتبط کرد، اما وقتی مهم‌ترین مشکلات شهر همچنان بر زمین مانده‌اند، ورود به موضوعات دست‌چندم از نظر وظایف شهرداری، جای ابهام و سؤال دارد.

تشکری هاشمی با انتقاد از گستردگی وعده‌های مطرح‌شده از سوی مدیریت شهری گفت: کار به جایی رسیده است که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به سلطان وعده‌ها هستیم؛ از ساخت ورزشگاه ۱۲ هزار نفری و دانشگاه و مدرسه گرفته تا ایجاد مجتمع‌های آموزشی، ورود به حوزه مسکن اجاره‌ای و ساخت چند صد هزار واحد مسکونی در تهران. حتی بر عهده گرفتن مسئولیت تأمین آب، برق و گاز و حل‌وفصل مسائل آموزشی نیز در میان این وعده‌ها قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز شهرداری بر وظایف قانونی خود اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۹ وزارتخانه دارد که هرکدام با منابع مالی چند هزار میلیارد تومانی، وظایف مشخصی در حوزه‌های مختلف بر عهده دارند. انتظار من از شهردار محترم این است که بر مأموریت‌های شهرداری متمرکز شود؛ چراکه در نهایت باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشیم.

این عضو شورای شهر تهران افزود: مردم از ما خواهند پرسید وعده‌های بی‌پایانی که مطرح کرده‌اید با چه اهدافی بوده است؛ وعده‌هایی که به‌طور ناگهانی مطرح می‌شوند، اما پس از مدتی به‌طور کامل به فراموشی سپرده می‌شوند.



تشکری هاشمی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی رمضان و جنگ ۱۲روزه گفت: در شورای شهر تهران به‌صراحت مصوب کردیم که اگر اشخاص حقیقی در این جنگ‌ها آسیب دیده‌اند و منازل آنها خسارت دیده است، برای جبران خسارت و بازسازی و نوسازی این منازل به آنها کمک کنیم؛ اما تأکید کردیم که این مصوبه شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.

وی با انتقاد از تعهدات اخیر شهرداری تهران افزود: اخیراً شنیده‌ام که شهردار محترم تهران، با وجود مصوبه صریح شورای شهر، به دولت متعهد شده است که ورزشگاه ۱۲ هزار نفری تهران را بسازد. همچنین موضوع ساخت چند ورزشگاه بزرگ‌مقیاس دیگر در جای دیگری مطرح شده و بازسازی سه دانشگاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت بازسازی اماکن آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که این اقدامات باید انجام شود و نمی‌توان خرابه‌ای را که در گوشه‌ای ایجاد شده است، رها کرد؛ اما برای این کار وزارت ورزش، وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی وجود دارند. باید اجازه دهیم هر دستگاهی وظایف خودش را انجام دهد و شهرداری نیز مستقیماً به مسئولیت‌های رسمی و قانونی خود بپردازد.

تشکری هاشمی در پایان تأکید کرد: شهرداری تهران باید به وظایف قانونی خود پایبند باشد و به‌ویژه فراتر از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدامی انجام ندهد.