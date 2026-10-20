باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا محمدحسینی تختی مدیرکل بندر شهید رجایی اظهارکرد: به دنبال تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و با تعامل مستقیم با اداره‌کل راه‌آهن استان، آمار عملکرد شش‌ماه‌هایه حوزه حمل‌ونقل ریلی در بندر شهید رجایی حاکی از افزایش چشمگیر در بخش‌های مختلف کالایی است.

وی در توضیح عملکرد ترانزیت بخش ریلی بندر شهید رجایی در شش‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: بر این اساس، حجم محموله آهن‌آلات با جهشی بی‌سابقه از ۱۳ هزار و ۸۵۷ تن به ۴۶ هزار و ۹۶ تن رسید که این میزان افزایش، افزایش خیره‌کننده ۲۳۳ درصدی را نسبت به شش ماهه سال گذشته به ثبت رسانده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی تصریح کرد: در ادامه این روند رو به افزایش، محموله مواد معدنی از ۷۰۲ هزار و ۴۰۲ تن به یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۰۳ تن افزایش یافت که بیانگر افزایش ۵۶ درصدی است.

محمدحسینی تختی افزود: همچنین میزان جابه‌جایی محموله گوگرد نیز از ۳۰ هزار و ۲۲ تن با افزایشی ۶۸ درصدی به ۵۰ هزار و ۵۲۳ تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارتقا پیدا کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در آینده نزدیک میزان ۱۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی در این بندر افزوده خواهد شد.