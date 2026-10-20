بر اساس امار اعلامی از سوی سپرده گذاری مرکزی، بعد از اعلام رایگان شدن ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» تا پایان مهر ماه، آمار‌ها نشان می‌دهد تا روز گذشته ۱۱۰ هزار نفر نفر ثبت نام خود را انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - تنها ۲ روز تا پایان مهلت ثبت‌نام رایگان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) باقی مانده و متقاضیان تا پایان مهرماه فرصت دارند بدون پرداخت کارمزد اولیه، ثبت‌نام خود را انجام دهند.

بر اساس امار اعلامی از سوی سپرده گذاری مرکزی، بعد از اعلام رایگان شدن ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» تا پایان مهر ماه، آمار‌ها نشان می‌دهد تا روز گذشته ۱۱۰ هزار نفر نفر ثبت نام خود را انجام دادند.

پیش از این نیز مدیر سامانه های ارتباط با ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی به ما گفته بود: مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد؛ سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایند‌های حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.

او افزود: هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سود‌های جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیکی» بهره‌مند شود.

گفتنی است، برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.

برچسب ها: سجام ، سپرده گذاری مرکزی ، بورس ایران ، سهام عدالت
خبرهای مرتبط
بازگشت تقاضا به بورس؛ صعود ادامه دارد؟
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شفافیت بیشتر صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، زمینه‌ساز بهبود عملکرد آنهاست
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۸ مهر
فرزوان : مخالف ورود خودروهای لوکس به کشور هستم
تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
مرغ هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده است
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم ۹۲ هزار تومان است
وزیر صمت: افزایش تولید خودرو، ارتقای کیفیت دو اولویت صنعت خودرو است
افزایش قیمت مصالح؛ چالش جدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستند
گمرکات کشور فعال هستند/ تداوم صادرات نفت با وجود محدودیت‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز / بارش باران در برخی محور‌های شمالی
بازگشت تقاضا به بورس؛ صعود ادامه دارد؟
آخرین اخبار
حمایت از ناوگان خصوصی در خلیج فارس نیازمند اقدام جدی دولت است
توسعه بدون حضور مردم محقق نمی‌شود/ ضرورت تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور
تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
سازوکار تأمین منابع مالی برای نگهداری و نوسازی شهرک‌های صنعتی مشخص شد
هشدار همتی به بانک‌ها: واگذاری دارایی‌های مازاد را تسریع کنید
کاهش دمای هوا طی ۵ روز آینده
تصویب ۴۲ درخواست سرمایه گذاران خارجی به ارزش ۲۲۸ میلیون دلار
سبحانیان: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بزرگ بخشوده شد
گمرکات کشور فعال هستند/ تداوم صادرات نفت با وجود محدودیت‌ها
برنامه تازه برای افزایش تولید نفت از میدان‌های مسجدسلیمان
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم ۹۲ هزار تومان است
بازگشت تقاضا به بورس؛ صعود ادامه دارد؟
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۸ مهر
فناوری‌های نوین و هوشمندسازی به ارتقای رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور می‌انجامد
مرغ هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده است
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز / بارش باران در برخی محور‌های شمالی
فرزوان : مخالف ورود خودروهای لوکس به کشور هستم
افزایش قیمت مصالح؛ چالش جدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستند
وزیر صمت: افزایش تولید خودرو، ارتقای کیفیت دو اولویت صنعت خودرو است
حق مسکن و حق اولاد در حقوق کارمندان، از مالیات معاف شد
درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی برای تسریع در نهایی‌سازی ابزارهای تأمین مالی
افزایش بیش از ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
مشکل صنعت خودرو کمبود قانون نیست، انحصار است
حجم تأمین مالی جمعی به حدود ۵۸ همت رسید
تأمین مالی سنتی پاسخگوی نیاز صنعت طیور نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۶۲۰۰ مگاوات رسید
وزیر جهاد کشاورزی: به‌کارگیری سلاح گرسنگی در منازعات، مغایر اصول انسانی است
ثبت‌نام رایگان ۱۱۰ هزار سرمایه‌گذار در سامانه سجام تا روز گذشته
توقیف حساب‌های بانکی مودیان باید متناسب با میزان بدهی قطعی مالیاتی باشد