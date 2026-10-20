باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تنها ۲ روز تا پایان مهلت ثبت‌نام رایگان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) باقی مانده و متقاضیان تا پایان مهرماه فرصت دارند بدون پرداخت کارمزد اولیه، ثبت‌نام خود را انجام دهند.

بر اساس امار اعلامی از سوی سپرده گذاری مرکزی، بعد از اعلام رایگان شدن ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» تا پایان مهر ماه، آمار‌ها نشان می‌دهد تا روز گذشته ۱۱۰ هزار نفر نفر ثبت نام خود را انجام دادند.

پیش از این نیز مدیر سامانه های ارتباط با ذینفعان شرکت سپرده گذاری مرکزی به ما گفته بود: مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد؛ سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایند‌های حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.

او افزود: هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سود‌های جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیکی» بهره‌مند شود.

گفتنی است، برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.