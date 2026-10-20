موسی غلامی با شکست نماینده تاجیکستان در دیدار رده‌بندی وزن ۹۵- کیلوگرم کلاس J۱، مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- موسی غلامی، ملی‌پوش پاراجودوی ایران، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال برنز وزن ۹۵- کیلوگرم کلاس J1 دست یافت. دیدارهای رده‌بندی و فینال سه وزن نخست رقابت‌های جودوی نابینایان و کم‌بینایان روز سه‌شنبه در سالن هنرهای رزمی شهر ناگویا برگزار شد و غلامی در دیدار رده‌بندی برابر «نظر حسینوف» از تاجیکستان به میدان رفت،نماینده ایران در این مبارزه با ارائه عملکردی برتر و کسب امتیاز ایپون، حریف خود را شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد.

غلامی پیش از این در مرحله رقابت‌های وزن ۹۵- کیلوگرم، برابر نماینده ازبکستان شکست خورده بود، اما با پیروزی در دیدار رده‌بندی توانست مدال برنز را از آن خود کند. پیش از این، مهدی برچلو نیز در وزن ۸۱- کیلوگرم به مدال برنز دست یافته بود تا غلامی دومین مدال‌آور ایران در رقابت‌های پاراجودوی این دوره از بازی‌ها باشد.

رضا غلامی، دیگر نماینده ایران، نیز برای کسب مدال برنز در رقابت‌های خود تلاش خواهد کرد.

برچسب ها: پاراآسیایی ، ناگویا
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