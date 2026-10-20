مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان این استان در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.

او با اشاره به نقش درآمد‌های مالیاتی در توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: بخشی از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان اختصاص می‌یابد تا منابع مورد نیاز برای توسعه امکانات ورزشی و ارتقای خدمات این بخش تأمین شود.

منتظری با تأکید بر نقش مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی و توسعه خدمات جامعه بیان کرد: آگاهی شهروندان از آثار و نتایج عینی پرداخت مالیات در توسعه استان، نقش مؤثری در تقویت فرهنگ مالیاتی ایفا می‌کند.

منبع: امور مالیاتی فارس