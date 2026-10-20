کارآفرین نیکوکار یزدی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در تداوم همراهی خیرین و صنعتگران با خانواده زندانیان نیازمند، علی‌محمد دهقان مدیرعامل شرکت فولاد پالش با حضور در ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

همزمان با سه شنبه (۲۸ مهر) و در راستای ترویج سنت حسنه کمک به همنوع و مشارکت صنایع در امر آزادسازی زندانیان، «علی‌محمد دهقان» مدیرعامل شرکت فولاد پالش با حضور در ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) را به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا نمود.

مدیر عامل این شرکت در حاشیه این اقدام خداپسندانه با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه اظهار داشت: در این دوره که خیلی‌ها دچار مشکلات مالی و اقتصادی شده‌اند، وظیفه افرادی که از نظر مالی شرایط بهتری دارند این است که دستگیر افراد آبرومند و نیازمند جامعه باشند تا کسانی که به دلیل مشکلات مالی گرفتار زندان شده‌اند، با این حمایت‌ها به آغوش گرم خانواده بازگشته و شادی به کانون خانواده‌هایشان هدیه شود.

شایان ذکر است شرکت فولاد پالش که از سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است، در زمینه تولید شمش‌های فولادی و صفحات فولادی فعالیت دارد و همواره در کنار فعالیت‌های صنعتی، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و امور خیرخواهانه نیز مشارکت فعال و پیشگامی داشته است.

منبع؛ روابط عمومی