باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در نشست پنجاه‌وچهارمین کمیته امنیت غذایی جهانی که با حضور وزیران کشاورزی و امنیت غذایی کشور‌های عضو سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در مقر این سازمان در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید انقلاب گفت: حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر (شهید) کشور من، همواره بر اولویت قرار دادن امنیت غذایی تاکید داشتند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ما امروز در نقطه‌ای حساس از تاریخ بشریت قرار داریم، نقطه‌ای که دسترسی به غذای کافی و سالم، نه تنها یک نیاز پایه‌ای، بلکه یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محسوب می‌شود، امروز امنیت غذایی جهان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای از تغییرات اقلیمی شدید و خشکسالی‌های پی‌درپی گرفته تا تنازعات منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو است.

نوری قزلجه با بیان اینکه مقدمه اساسنامه سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)، فلسفه وجودی این نهاد را بر چند اصل کلیدی ارتقای سطح تغذیه و رفاه، بهبود کارآیی تولید و توزیع محصولات کشاورزی و تضمین رهایی بشریت از گرسنگی استوار کرده است، گفت: تعهد کشور‌های عضو به این مفاهیم صرفاً یک وظیفه تشریفاتی نیست؛ بلکه صلح پایدار و توسعه عادلانه در دسترسی به غذا در جهان، بدون پایبندی عملی همه اعضا به این تعهدات غیرممکن است.

روند جهانی کاهش گرسنگی در جهان همچنان ناپایدار و شکننده است

وی به گزارش اخیر وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان اشاره کرد و افزود: روند جهانی کاهش گرسنگی در جهان همچنان ناپایدار و شکننده است و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با ناامنی غذایی مواجه هستند، اما آنچه این بحران را عمیق‌تر می‌کند، رفتار برخی کشور‌های عضو است که برخلاف تعهدات صریح خود در قانون اساسی فائو عمل می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: استفاده از غذا و تحریم‌های یک‌جانبه و محاصره‌های اقتصادی به عنوان ابزار فشار سیاسی یا به‌کارگیری سلاح گرسنگی در منازعات، مغایر با اصول انسانی و روح تاسیس فائو است؛ اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، روند انتقال فناوری‌های مدرن کشاورزی، مبادلات تجاری محصولات غذایی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را مختل کرده است.

باید نگران آینده امنیت غذایی در جهان بود

نوری تصریح کرد: زمانی که حق دسترسی به غذا به عنوان حقوق اولیه انسانی توسط برخی کشور‌های عضو به بهانه‌های واهی نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه به صراحت و با افتخار به جلوگیری از این حق اعتراف می‌شود، باید نگران آینده امنیت غذایی درجهان بود.

وی تاکید کرد: نمی‌توان از یک طرف در مجامع بین المللی صحبت از حمایت از حق دسترسی به غذا کرد، اما از طرف دیگر با اعمال محدودیت، جوامع بشری را تنها به جرم تلاش برای حفظ استقلال سیاسی و عدم وابستگی، از این حق مسلم خود محروم کرد.

افزایش ضریب خودکفایی در کالا‌های اساسی ایران

نوری گفت: جمهوری اسلامی ایران براساس گزارش‌های منتشره توسط فائو، با وجود تمام محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه، تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و سرزمینی خویش، پیشرفت‌های چشمگیری را در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی پایدار به ثبت رسانده است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ایران توانسته با تکیه بر توان داخلی و دانش و همچنین با الهام از تمدن ۵ هزارساله خود و به عنوان مبداء کشاورزی دنیا، ضریب خودکفایی در کالا‌های اساسی را افزایش دهد.

وی بیان کرد: در سال گذشته میلادی (۲۰۲۵ - ۲۰۲۶) با وجود دو جنگ تحمیلی و تحریم و محاصره، بخش کشاورزی ایران به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد بوده و با افتخار اعلام می‌کنم که خودکفایی در اغلب محصولات کشاورزی و غذایی و رشد تولید بالا در تمامی کالا‌های اساسی اتفاق افتاده است.

نوری گفت: توسعه فناوری ها، توجه به نقش جوامع محلی و دانش بومی، شناسایی و حفظ میراث‌های کشاورزی مهم جهانی که ریشه در تمدن غنی ایران دارد، توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، اولویت قراردادن امنیت غذایی در راس تمامی برنامه‌های توسعه کشور و توجه به توسعه کشاورزی روستاپایه از مهمترین ویژگی‌های تولید کشاورزی و غذا در ایران است.

از طرح‌های مشترک، تبادل دانش فنی و انتقال فناوری‌های نوین با فائو استقبال می‌کنیم

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: به‌رغم همه ناملایماتی که بر اساس برخی زیاده‌خواهی‌ها بر ایران اعمال شده است، برای گسترش تعامل و همکاری‌های همه‌جانبه با فائو و کشور‌های عضو و علاقمند، آمادگی کامل داریم.

وی با تاکید بر اینکه چالش‌های جهانی تنها از طریق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل حل است، تصریح کرد: ایران با آغوش باز از طرح‌های مشترک، تبادل دانش فنی و انتقال فناوری‌های نوین با فائو و کشور‌های عضو استقبال می‌کند و آماده است تجربیات ارزشمند خود را در زمینه مدیریت منابع آب، کشاورزی مقاوم در برابر اقلیم و ارتقای امنیت غذایی با سایر اعضا به اشتراک بگذارد.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با تقویت روح همبستگی، همکاری سازنده میان فائو و کشور‌های عضو، و رفع موانع برای چندجانبه گرایی، گام‌های بلندی به سوی جهانی بدون گرسنگی و تبعیض در دسترسی به غذا برداشته شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی