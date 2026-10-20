مردم کردستان در خط مقدم دفاع از انقلاب هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ سردار امان‌الله گشتاسبی پیش از ظهر امروز در رزمایش بزرگ جانفدایان استان کردستان در سنندج اظهار کرد: مردم با حضور و نقش‌آفرینی خود در صحنه‌های مختلف، عظمت و استواری ملت ایران را به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که همچنان در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارند.

وی با اشاره به سابقه ۴۷ ساله تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و قدرت‌های استکباری افزود: دشمنان بار‌ها تلاش کرده‌اند با محاسبات خود، اراده ملت ایران را نادیده بگیرند، اما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز نتوانستند به اهدافی که دنبال می‌کردند دست پیدا کنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با اشاره به محاسبات دشمن درباره مناطق غربی کشور بیان کرد: دشمن برای تهاجم زمینی، مناطقی از جمله کردستان و آذربایجان را مدنظر قرار داده بود، اما مردم کرد و ترک در این مناطق، در کنار دیگر اقوام و پیروان ادیان، با ایستادگی خود نشان دادند که دفاع از ایران و انقلاب اسلامی، فراتر از تفاوت‌های قومی و مذهبی است.

گشتاسبی با اشاره به تقدیم بیش از پنج هزار شهید از سوی مردم کردستان گفت: این آمار نشان‌دهنده نقش مردم استان در دفاع از انقلاب اسلامی و حفاظت از مرز‌ها و خاک کشور است؛ مردمی که در مقاطع مختلف، پشتیبانی خود را از نظام و انقلاب نشان داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه‌های مختلف افزود: مردم کردستان امروز این پیام را به سراسر کشور منتقل می‌کنند که برای حفظ اقتدار و استقلال ایران، باید همچنان پای کار نظام، انقلاب و رهبری بود و با حفظ وحدت، دشمنان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کرد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) همچنین با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران اظهار کرد: مردم استان در دفاع از میهن و انقلاب اسلامی، صلابت و آمادگی خود را ثابت کرده‌اند و حضور آنان در این همایش نیز نشانه حمایت از نظام و نیرو‌های مسلح است.

گشتاسبی اتحاد، انسجام و تبعیت از رهبری را از عوامل مهم حفظ اقتدار کشور دانست و گفت: ملت ایران برای پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرده است و امروز نیز صیانت از استقلال، آزادی و ارزش‌های اسلامی، نیازمند همبستگی و همراهی همه مردم است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت مردم از نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان تأکید کرد: نیرو‌های مسلح خود را فدایی ملت می‌دانند و برای دفاع از استقلال، آزادی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، با تمام توان در میدان حضور خواهند داشت.