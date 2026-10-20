مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآنی «مدهامتان» با رقابت پرشور قرآن‌آموزان و فعالان مسجدی، چهارشنبه ( ۲۹ مهر) به میزبانی مسجد الهادی (ع) رشت برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام رضا حاجتی، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان با اشاره به آغاز مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی "مدهامتان" در گیلان گفت: این رویداد بزرگ معنوی فردا (چهارشنبه،۲۹ مهر) با حضور شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوع قرآنی و فرهنگی، به میزبانی مسجد الهادی(ع) و کانون فرهنگی هنری باب‌الحوائج(ع) رشت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر اهالی مسجد در این دوره از مسابقات، از رقابت ۲۹ تیم خبر داد و افزود: بالغ بر ۲۹۰ نفر از خواهران و برادران قرآنی مساجد استان در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال، در عرصه‌ای پرشور به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

حجت الاسلام حاجتی اذعان کرد: این رقابت معنوی در رشته‌های مختلف از جمله قرائت تحقیقی، قرائت ترتیل، حفظ عمومی (در سطوح یک جزء، سه جزء و پنج جزء)، حفظ تخصصی (در سطوح ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم)، اذان، مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی شامل (خوشنویسی و نقاشی آیات)، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برگزیدگان این مرحله جواز حضور در مرحله کشوری را کسب خواهند کرد، اظهارکرد: با پایان یافتن این رقابت‌ها، در هر رشته یک نفر به عنوان چهره برتر انتخاب شده و به مرحله کشوری که به میزبان استان همدان برگزار خواهد شد، اعزام می‌گردند.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: مسابقات قرآنی ، رشت
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