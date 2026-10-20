باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین استانی افتتاح پروژه‌های ورزشی مدارس فارس؛ میدان همدلی بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای سلامت دانش‌آموزان و گسترش ورزش دانش‌آموزی تأکید کرد و گفت: تربیت‌بدنی از موضوعات مهم سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است و در سال تحصیلی جاری، عدالت، کیفیت و هویت سه محوراصلی برنامه‌های آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند.

او گفت: در این میان، توجه به زیرساخت‌های ورزشی، سلامت و نشاط دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم در مسیر ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در مدارس استان افزود: امسال اول مهرماه به ابتکار استان فارس به‌عنوان روزی ویژه برای آغاز سال تحصیلی همراه با نشاط، پویایی و فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گرفت و این اقدام با استقبال گسترده‌ای همراه شد که می‌تواند زمینه‌ساز استمرار برنامه‌های نشاط آفرین در سال‌های آینده باشد.

کلاری با اشاره به روند توسعه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی در استان اظهار کرد: از مجموع ۶۷ پروژه ورزشی که از ابتدای سال جاری تا هفته تربیت‌بدنی برای بهره‌برداری در نظر گرفته شده است، ۳۴ پروژه در هفته دولت افتتاح شد و ۳۳ پروژه دیگر نیز امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: این پروژه‌ها با مساحت ۲۲ هزار و ۵۳۷ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال احداث شده است.

او خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۲۰ پروژه ورزشی اجراشده در تاریخ آموزش‌وپرورش استان، ۵۱۰ پروژه مربوط به سال‌های پیش و از دو سال اخیر نیز ۲۱۰ پروژه مربوط به همین دو سال گذشته است.

کلاری گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از ۴۵ صدم مترمربع به ۶۸ صدم مترمربع افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۷۰ صدم مترمربع برسد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با اشاره به نقش مشارکت مردم، منابع حاصل ازارزش افزوده واعتبارات ملی درتوسعه زیرساخت‌های ورزشی افزود: تحقق این دستاورد‌ها حاصل هم‌افزایی و همراهی بخش‌های مختلف است.

کلاری با اشاره به بهره‌برداری از پیست منحصر‌به‌فرد دوومیدانی تارتان دانش‌آموزی در مجموعه ورزشی نرجس گفت: ایجاد این زیرساخت، اقدامی ارزشمند و ماندگار در مسیر توسعه ورزش دوومیدانی است و می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزی را فراهم کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس با قدردانی از حمایت‌های دکتر امیری؛ استاندار در حوزه ورزش دانش‌آموزی اظهار کرد: نگاه بلندمدت به سرمایه انسانی و باور به ظرفیت‌های دانش‌آموزان، مسئولیت مجموعه آموزش و پرورش و به‌ویژه مربیان تربیت‌بدنی را سنگین‌تر می‌کند. در این مسیر، همراهی و تلاش مربیان، مدیران مدارس و مسئولان ورزشی استان نقشی اساسی در تحقق اهداف تربیتی و ورزشی دارد.

کلاری با اشاره به موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان استان در سال تحصیلی گذشته افزود: دانش‌آموزان فارس موفق شدند در مسابقات ورزشی دانش‌آموزی کشور به جایگاه نخست دست یابند و استان در جمع سه استان برتر کشور قرار گیرد، که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه عوامل اجرایی، مربیان، مدیران مدارس ودانش‌آموزان ورزشکار است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس در ادامه با تأکید بر ضرورت نهادینه‌کردن ورزش در سبک زندگی دانش‌آموزان گفت: ورزش باید به یکی از برنامه‌های مستمر زندگی دانش‌آموزان تبدیل شود و ورزش آموزشگاهی می‌تواند مقدمه‌ای برای ورود استعداد‌ها به عرصه ورزش حرفه‌ای وباشگاهی باشد وموفقیت‌های دانش‌آموزان در رقابت‌های ورزشی همچنین زمینه حضور آنان در عرصه‌های بین‌المللی، از جمله رقابت‌های جهانی دانش‌آموزی، را فراهم می‌کند.

او افزود: پروژه‌های ورزشی افتتاح‌شده در قالب طرح میدان همدلی شامل پیست دوومیدانی تارتان، سالن چندمنظوره ورزشی، چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت‌بدنی و کف‌پوش فضای روباز است.

منبع: آموزش و پرورش فارس