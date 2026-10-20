راز حمل ۷۲ بسته هروئین به وزن ۷۱۰ گرم در بدن یک مسافر با اقدام مشترک ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در ورودی شهر آشخانه خراسان‌شمالی برملا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نقل از پایگاه خبری پلیس خراسان شمالی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان‌شمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال مواد مخدر به روش بلع، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی فرد موردنظر انجام شد.

سرهنگ احمد ملکی افزود: پس از هماهنگی قضایی ۲ تیم عملیاتی به محور بجنورد - آشخانه اعزام شدند و با برقراری ایست‌وبازرسی موقت در ورودی شهر آشخانه، مسافر موردنظر را که در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حضور داشت، شناسایی کردند.

وی ادامه داد: این فرد پس از شناسایی به مقر پلیس منتقل شد و ماموران ۷۲ بسته هروئین به وزن مجموع ۷۱۰ گرم را از بدن وی خارج کردند.

عملیات مشترک پلیس سه استان و شهرستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان‌شمالی گفت: پس از کشف مواد مخدر، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و وی به مرجع قضایی معرفی شد.

ملکی خاطرنشان کرد: این عملیات با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و فرماندهی انتظامی شهرستان سملقان انجام شد.

وی با اشاره به شیوه حمل مواد مخدر به روش بلع، بر اهمیت اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

برچسب ها: پلیس ، مواد مخدر
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