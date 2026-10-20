باشگاه خبرنگاران جوان - نقل از پایگاه خبری پلیس خراسان شمالی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان‌شمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال مواد مخدر به روش بلع، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی فرد موردنظر انجام شد.

سرهنگ احمد ملکی افزود: پس از هماهنگی قضایی ۲ تیم عملیاتی به محور بجنورد - آشخانه اعزام شدند و با برقراری ایست‌وبازرسی موقت در ورودی شهر آشخانه، مسافر موردنظر را که در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حضور داشت، شناسایی کردند.

وی ادامه داد: این فرد پس از شناسایی به مقر پلیس منتقل شد و ماموران ۷۲ بسته هروئین به وزن مجموع ۷۱۰ گرم را از بدن وی خارج کردند.

عملیات مشترک پلیس سه استان و شهرستان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان‌شمالی گفت: پس از کشف مواد مخدر، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و وی به مرجع قضایی معرفی شد.

ملکی خاطرنشان کرد: این عملیات با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و فرماندهی انتظامی شهرستان سملقان انجام شد.

وی با اشاره به شیوه حمل مواد مخدر به روش بلع، بر اهمیت اقدامات اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.