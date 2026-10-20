باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دیدار رسمی سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، با سپهبد محمد عبدالوهاب سکر، فرمانده مرزبانی کشور جمهوری عراق، با حضور رئیس حفاظت اطلاعات، معاون عملیات و معاون اطلاعات مرزبانی فراجا، فرماندهان مرزبانی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و هیئتی از مرزبانان عراقی، در مقر گارد سوم عراق برگزار شد.

گسترش تعاملات، تقویت همکاری‌های دوجانبه و ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی برای تأمین امنیت مرز‌های مشترک از جمله مباحث مهم مطرح‌شده در این دیدار بود.

سردار جاویدان ضمن قدردانی از میزبانی فرمانده مرزبانی عراق، تعامل سازنده، همکاری مستمر و رعایت ضوابط و مقررات را از الزامات مدیریت مؤثر مرز‌ها دانست و بر افزایش عملیات‌های مشترک، استمرار و تقویت گشت‌های مرزی و برنامه‌ریزی برای اجرای رزمایش مشترک در آینده تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل و پایش مرزها، تجهیز مرز‌های مشترک به سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند را از محور‌های مهم همکاری‌های آینده برشمرد و بر توسعه اقدامات مشترک در این زمینه تأکید کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، از مرزبانان و ملت کشور جمهوری عراق به‌دلیل مساعدت و همراهی با اتباع ایرانی در ایام جنگ با استکبار قدردانی کرد و این همدلی و همکاری را نشانه‌ای از پیوند‌های دوستانه و ظرفیت ارزشمند دو کشور برای گسترش مناسبات دانست.

سپهبد محمد عبدالوهاب سکر، فرمانده مرزبانی جمهوری عراق نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور سردار جاویدان و هیئت همراه، هدف از برگزاری این اجلاس و میزبانی از هیئت ایرانی را آشنایی بیشتر با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و تقویت روابط و همکاری‌های مشترک عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اتحاد و همبستگی دو کشور در حوزه مرزبانی، اظهار کرد: این دیدار باید پیامی روشن از وحدت و انسجام ایران و عراق به دشمنان باشد و نشان دهد که دو کشور در مسیر همکاری و تأمین امنیت مرز‌های مشترک، اراده‌ای مشترک دارند.

این اجلاس به منظور تقویت مناسبات مرزی دو کشور و توسعه سازوکار‌های همکاری مشترک برگزار شد و موضوعاتی، همچون: ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی، افزایش گشت‌های مشترک، اجرای رزمایش‌های دوجانبه و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند را در کانون گفت‌و‌گو‌های دو طرف قرار داد.

همچنین در پایان این نشست کلنگ زنی ستاد فرماندهی هنگ مرزی فراجا در شهرستان مهران انجام شد.