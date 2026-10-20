تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با پیروزی ۵ بر صفر مقابل هند، سومین برد خود را در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در چهارمین دیدار خود در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با نتیجه ۵ بر صفر برابر هند به پیروزی رسید و سومین برد خود را در این رقابت‌ها جشن گرفت،این دیدار از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه برگزار شد و شاگردان جواد فلفلی با ارائه نمایشی برتر، موفق شدند حریف خود را با پنج گل شکست دهند.

نیمه نخست این مسابقه با تک‌گل صادق رحیمی در دقیقه ۱۰ به سود ایران به پایان رسید. ملی‌پوشان کشورمان در نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه دادند و چهار بار دیگر دروازه هند را باز کردندفمحمدامین رحیم‌زاده در دقیقه ۲۷ گل دوم ایران را به ثمر رساند و مرتضی کریمی نیز با گلزنی در دقایق ۳۰، ۳۱ و ۳۲، هت‌تریک کرد تا پیروزی ۵ بر صفر ایران قطعی شود.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران پیش از این دیدار، مقابل تایلند شکست خورده و برابر کره جنوبی و چین به پیروزی رسیده بود. با این نتیجه، شمار برد‌های ایران در این رقابت‌ها به سه رسید.

مسابقات فوتبال نابینایان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا با حضور شش تیم ایران، چین، ژاپن، هند، تایلند و کره جنوبی و به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم فوتبال نابینایان ایران ، پاراآسیای
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