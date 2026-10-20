هم‌زمان با اوج بار مصرف برق در تابستان، نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ثبت آمار‌های کم‌سابقه در توسعه ظرفیت و تولید انرژی پاک، نقشی کلیدی در پایداری شبکه سراسری برق ایفا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین ارزیابی‌ها مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به ۶ هزار و ۱۵۱ مگاوات رسیده است که این میزان ظرفیت معادل توان تولیدی بیش از ۱.۲ میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی (۵ کیلوواتی) برآورد می‌شود.

این جهش ظرفیتی حاصل شتاب‌بخشی به طرح‌های توسعه‌ای است به‌طوری‌که از ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۲ هزار مگاوات (معادل ۴۰۰ هزار نیروگاه حمایتی ۵ کیلوواتی) به ظرفیت تجدیدپذیر کشور افزوده شده و تنها در شهریورماه، با وارد مدار شدن ۲۵۱ مگاوات ظرفیت جدید (معادل ۵۰ هزار سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی)، روند تقویت شبکه شتاب بیشتری به خود گرفت.

همچنین در بخش تولید انرژی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در سال ۱۴۰۵ موفق به تولید ۴ میلیارد و ۵۴۸ میلیون کیلووات‌ساعت برق پاک شده‌اند. این حجم از تولید انرژی سبز علاوه بر تامین برق معادل مصرف سالانه بیش از ۱.۲ میلیون خانوار، منافع زیست‌محیطی گسترده‌ای از جمله صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی و جلوگیری از انتشار حدود ۲.۵ میلیون تن گاز آلاینده دی‌اکسید کربن (CO ۲) (معادل اثر زیست‌محیطی جذب سالانه توسط حدود ۴۲ میلیون اصله درخت) را به همراه داشته است.

در ماه‌های اوج مصرف تابستان نیز روند تولید به اوج خود رسید؛ نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مردادماه با تولید ۸۴۴ میلیون کیلووات‌ساعت (معادل مصرف ماهانه ۲.۸ میلیون خانوار) و در شهریورماه با تولید رکوردشکن ۹۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت (معادل برق مصرفی یک‌ماهه بیش از ۳ میلیون خانوار بر مبنای الگوی ۳۰۰ کیلووات‌ساعت)، سهم چشمگیری در مدیریت تراز انرژی و تأمین مطمئن برق هم‌وطنان داشتند.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، انرژی تجدیدپذیر
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