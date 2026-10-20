باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ارتقای سطح آگاهی و توسعه آموزش‌های پیشگیرانه، مانور‌های آموزشی مدیریت بحران و آتش‌نشانی در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی اعتماد محبوب فارس واقع در بلوار ولایت و مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی اقبال واقع در خیابان خلیلی برگزار شد.

این برنامه‌های آموزشی با همکاری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز و مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی، با هدف آشنایی کارکنان با اصول مدیریت بحران، اقدامات ضروری هنگام وقوع حوادث و شیوه‌های صحیح واکنش در شرایط اضطراری اجرا شد.

در بخش آموزش مدیریت بحران، محمد میرزایی از مربیان مدیریت بحران شهرداری شیراز، درباره نحوه مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از حوادثی همچون زلزله، سیل و جنگ توضیحاتی ارائه کرد. آموزش اصول صحیح پناه‌گیری، اقدامات آمادگی پیش از وقوع حادثه و ضرورت تهیه و آماده‌سازی کیف نجات از جمله محور‌های مطرح‌شده در این بخش بود.

همچنین جواد رهروان با تشریح اصول ایمنی در شرایط اضطراری، درباره نحوه صحیح استفاده از خاموش‌کننده‌های آتش‌نشانی و چگونگی خروج اضطراری از ساختمان آموزش‌های لازم را ارائه کرد.

در این برنامه‌ها، آشنایی کارکنان با اقدامات اولیه هنگام وقوع حوادث، شناخت مسیر‌های خروج اضطراری و آمادگی برای واکنش مناسب در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که به‌ویژه در مراکز نگهداری و توانبخشی، با توجه به شرایط خاص افراد تحت مراقبت و ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ ایمنی آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امید جابری، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مستمر در مراکز مراقبتی و توانبخشی اظهار کرد: آمادگی در برابر حوادث، تنها به فراهم بودن تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه آگاهی کارکنان از وظایف خود، شناخت مسیر‌های خروج اضطراری و تسلط بر اقدامات اولیه هنگام وقوع حادثه نیز بخش مهمی از فرایند مدیریت بحران را تشکیل می‌دهد.

او افزود: در مراکزی که مسئولیت نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت یا نیازمند حمایت را بر عهده دارند، آشنایی کارکنان با شیوه‌های صحیح پناه‌گیری، تخلیه ایمن، استفاده از تجهیزات اطفای حریق و اقدامات ضروری پیش از وقوع حادثه، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در کاهش آسیب‌های احتمالی مؤثر باشد.

جابری با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی و مدیریت بحران تصریح کرد: این برنامه‌های آموزشی با مشارکت و همکاری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز و مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی برگزار شده است و این روند آموزشی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: تداوم آموزش‌ها و برگزاری مانور‌های کاربردی، زمینه افزایش آمادگی کارکنان، ارتقای فرهنگ ایمنی و بهبود توان واکنش مراکز در شرایط اضطراری را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از جان افراد تحت مراقبت داشته باشد.

برگزاری این مانور‌ها در چارچوب برنامه‌های آموزشی مدیریت بحران شهرداری شیراز، گامی در جهت توسعه آموزش‌های پیشگیرانه، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و افزایش آمادگی مراکز نگهداری و توانبخشی برای مواجهه با حوادث احتمالی است.

منبع: شهرداری شیراز