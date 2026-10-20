کارگردان سریال «خواب و بیدار» شایعه درگذشتش را تکذیب کرد و خبر از حال مساعد خود داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ مهدی فخیم‌زاده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون در واکنش به شایعه درگذشتش که از شب گذشته در فضای مجازی منتشر شده، گفت: این چه بازی‌ای است که راه انداختید؟ هر روز شایعه می‌کنند فلانی مرده است! این شایعه چه نفعی برای شما دارد؟ من هر زمان بمیرم، خودم به شما خبر می‌دهم.

فخیم‌زاده گفت: اکنون من در حال کار کردن هستم. حالم هم بهتر از همیشه است. اما می‌خواهم بدانم انتشار این اخبار چه نفعی برای آنهایی که شایعه راه می‌اندازند، دارد. آنها حتماً مشکلی دارند که اینکار را می‌کنند وگرنه کسی بی‌دلیل اخبار دروغ منتشر نمی‌کند.