کارگردان سریال «خواب و بیدار» شایعه درگذشتش را تکذیب کرد و خبر از حال مساعد خود داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ مهدی فخیم‌زاده، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون در واکنش به شایعه درگذشتش که از شب گذشته در فضای مجازی منتشر شده، گفت: این چه بازی‌ای است که راه انداختید؟ هر روز شایعه می‌کنند فلانی مرده است! این شایعه چه نفعی برای شما دارد؟ من هر زمان بمیرم، خودم به شما خبر می‌دهم. 

فخیم‌زاده گفت: اکنون من در حال کار کردن هستم. حالم هم بهتر از همیشه است. اما می‌خواهم بدانم انتشار این اخبار چه نفعی برای آنهایی که شایعه راه می‌اندازند، دارد. آنها حتماً مشکلی دارند که اینکار را می‌کنند وگرنه کسی بی‌دلیل اخبار دروغ منتشر نمی‌کند.

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برچسب ها: مهدی فخیم زاده ، شایعه درگذشت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جواد سنگ سفیدی
۲۱:۳۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
عشقی عشق فخیم زاده انشالا دشمنات بمیرن انشالا خواب بیدار 2
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
بازیگر وطن پرست کم داریم
آرزو می کنیم در صحت سلامت باشی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
بازدیدشون زیاد میشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
کامبیز
۱۵:۰۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
فخيم زاده عشق مایی سلامت باشی و طول عمر با عزت داشته باشی ان شاءالله
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
انشالله خوب و سلامت باشید و مشغول بکار.
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
مشکل روانی دارن نونشون تو خبر فیکه استاد شما خودتون رو ناراحت نکنید.
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
یادش بخیر مهدی فخیم زاده در فیلم قدیمی رنگی مسافران افتاب با حسین گیل بود باز هموجام کارگردان خود مهدی فخیم زاده بود
۰
۱۰
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United States of America
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
بعضی‌ها از بیکاری هی میگن فلانی درگذشت 😭😭😭😭😭😭
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۲:۲۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
خدا لعنت کند ان کسانی که دنبال مرگ دیگران هستند .اقای فخیم زاده از بازیگران مهم وباارزش این مملکت است .انشاء الله که 120سال عمر باعزت ودرسلامتی کامل باشی.هنر سینمای این مملکت مدیون هنرمندانی چون فخیم زاده عزیز می باشد.
۰
۲۱
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