با نزدیک‌شدن بارندگی‌ها، لایروبی رودخانه‌های لرستان به ۳۴ کیلومتر رسیده و ۷۰ کیلومتر دیگر باقی مانده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در آستانه بارندگی‌های پاییزی، تاکنون ۳۴ کیلومتر از مسیر‌های پرخطر رودخانه‌های لرستان در ۳۸ نقطه لایروبی شده‌است.

از مجموع ۱۱۳ کیلومتر مسیر شناسایی‌شده برای لایروبی اضطراری، بخش قابل‌توجهی باقی مانده و تکمیل عملیات به همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز وابسته است.

برای لایروبی اضطراری ۱۱۳ کیلومتر از رودخانه‌ها حدود ۲ ٫ ۳ همت اعتبار برآورد شده و برای اجرای حدود ۲۲ قرارداد، نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود.

به‌گفته علیرضا کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، از مجموع ۳۵۰۰ دهانه پل، کالورت و زیرگذری که برای پاک‌سازی به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده بود، حدود سه‌هزار دهانه بازگشایی شده‌است.

کاکاوند با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده در سطح ملی اعلام کرده که سازمان مدیریت بحران کشور، با محوریت وزارت کشور، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را برای اجرای عملیات لایروبی مشخص کرده‌است.

بر اساس تقسیم وظایف ابلاغ‌شده، ۴۰ درصد از مسئولیت عملیات به مجموعه وزارت نیرو، ۲۰ درصد به وزارت راه و شهرسازی، ۱۵ درصد به بنیاد مسکن و ۲۵ درصد به شهرداری‌ها اختصاص یافته‌است.

از اوایل شهریور، ضرورت لایروبی رودخانه‌های لرستان و آمادگی در برابر بارندگی‌ها مطرح بوده‌است. در شهریور، نیاز به ۲۲۶ دستگاه ماشین‌آلات و برآورد ۲.۳ همتی هزینه عملیات اعلام شد؛ در مهر، شناسایی ۶۳ نقطه حادثه‌خیز، پاک‌سازی سه‌هزار پل و انجام ۳۴ کیلومتر لایروبی در کنار هشدار درباره تأخیر برخی دستگاه‌ها قرار گرفت.

منبع: آب منطقه ای

برچسب ها: لایروبی ، لرستان
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