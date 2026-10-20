باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نخستین روز از نمایشگاه ملی گوهرشاد با محوریت عرضه تولیدات صنایع دستی، منسوجات سنتی و پوشاک بومی، با حضور مقامات استانی و استقبال گرم شهروندان در ارومیه برگزار شد.

مراد فتحی مدیرکل امور زندان‌های آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح این نمایشگاه و در گفت‌وگو با خبرنگار ما؛ نمایشگاه گوهرشاد را بازتابی درخشان از فرهنگ ملی و اسلامی در حوزه تولیدات سنتی ایران و به‌ویژه منطقه آذربایجان دانست و اظهار کرد: این نمایشگاه با ارائه محصولات متنوع بستری فراهم کرده است تا استعدادهای درخشان بانوان به عرصه ظهور برسد. در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد بهترین راهکار مبارزه افزایش تولیدات داخلی و تقویت اقتصاد ملی است.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در برگزاری این رویداد، افزود: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند است تا بانوان هنرمند در محیط خانه یا کارگاه هنر خود را به منبع درآمد تبدیل کنند چرا که هدف نهایی دستیابی به خودکفایی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی است.

حضور پررنگ تولیدات مددجویان؛ گامی استوار در مسیر توانمندسازی

مدیرکل امور زندان‌های استان یکی از بخش‌های امیدبخش این نمایشگاه را عرضه محصولات و دست‌سازهای مددجویان و زندانیان عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه برخی از این بانوان به دلیل آسیب‌های اجتماعی دوران حبس را می‌گذرانند اما هنر و تولیدات آن‌ها در بازار عرضه می‌شود که این امر علاوه بر درآمدزایی مولفه مهم توانمندسازی را محقق می‌سازد تا پس از آزادی نقشی مؤثر در خانواده و جامعه ایفا کنند.

فتحی با اشاره به آخرین آمار اشتغال زندانیان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۲۰۰ مددجو در استان مشغول به کار هستند که ۴۰ درصد از آن‌ها در حوزه خیاطی و تولید پوشاک فعالیت دارند.

وی در خصوص کیفیت و اصالت محصولات عرضه شده در نمایشگاه گوهرشاد خاطرنشان کرد: تولیدات حاضر کاملاً برگرفته از لباس‌های بومی، ملی و آموزه‌های اسلامی است و در حوزه حجاب در حالی که محصولات وارداتی با فرهنگ زنان ایرانی همخوانی ندارد این نمایشگاه با ارائه مدل‌های منطبق بر سیاست‌های فرهنگی نیاز بازار را به‌درستی پوشش می‌دهد.

فتحی در پایان با اشاره به عدم وجود مشکل در زمینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان از استقبال گرم مردم و خریداران در نخستین روز برگزاری نمایشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این جریان با قدرت ادامه یابد تا بانوان نقش پررنگ‌تری در اقتصاد و صنایع دستی کشور ایفا کنند.