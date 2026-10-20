رئیس اورژانس فارس، مهارت بالینی و تصمیم‌گیری دقیق کارشناسان ۱۱۵ در شرایط بحرانی را عامل اصلی موفقیت در این مأموریت‌های حساس دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد با اشاره به ثبت ۷۰ مورد احیای قلبی ریوی و ۱۰ مورد زایمان در مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه طی نیمه نخست سال جاری، اظهار کرد: این مأموریت‌ها از جمله حساس‌ترین خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به شمار می‌روند که انجام مؤثر آنها به دانش تخصصی، مهارت بالینی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری دقیق کارشناسان در شرایط بحرانی وابسته است.

او افزود: در موارد ایست قلبی، تشخیص سریع وضعیت بیمار، آغاز به‌موقع احیای قلبی ریوی و به‌کارگیری صحیح تجهیزات تخصصی، از اقدامات کلیدی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ است که می‌تواند در افزایش شانس بازگشت علائم حیاتی و نجات جان بیماران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

عابد ادامه داد: مدیریت زایمان‌های پیش‌بینی نشده در خارج از بیمارستان نیز از دیگر توانمندی‌های کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی است. این مأموریت‌ها مستلزم ارزیابی دقیق وضعیت مادر، آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی حین زایمان و ارائه مراقبت‌های لازم به مادر و نوزاد تا زمان تحویل به مرکز درمانی است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت آمادگی عملیاتی و ارتقای مستمر مهارت‌های تخصصی کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی، خاطرنشان کرد: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در بسیاری از شرایط اضطراری، نخستین حلقه ارائه خدمات درمانی هستند و کیفیت اقدامات آنان در دقایق اولیه، اهمیت ویژه‌ای در روند مراقبت و درمان بیماران دارد.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: اورژانس فارس ، نجات جان بیمار ، زایمان
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