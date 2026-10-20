سامسونگ تبلیغات گوشی جدید خود، «گلکسی F۷۰» (Galaxy F۷۰) را آغاز کرده است؛ دستگاهی که به گونه‌ای طراحی شده تا در زمره بهترین گوشی‌های هوشمند میان‌رده قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی «گلکسی F۷۰» (Galaxy F۷۰) از بدنه‌ای مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (با استاندارد IP۵۴) بهره می‌برد که ابعاد آن ۱۶۴.۴ در ۷۷.۹ در ۷.۵ میلی‌متر و وزن آن ۱۹۲ گرم است.

نمایشگر این دستگاه یک پنل ۶.۷ اینچی از نوع Super AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۳۸۵ پیکسل در هر اینچ (ppi) است. این صفحه نمایش توسط لایه‌ای از شیشه «کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس» (Corning Gorilla Glass Victus) محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است.

این دستگاه با سیستم عامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری One UI ۸.۵ عرضه می‌شود. قلب تپنده آن پردازنده «اگزینوس ۱۳۳۰» (Exynos ۱۳۳۰) به همراه پردازنده گرافیکی «مالی-G۶۸ MP۲» (Mali-G۶۸ MP۲) است. این مجموعه با ۴، ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی همراه شده و دارای درگاهی برای کارت حافظه جانبی microSDXC نیز هست.

سیستم دوربین پشتی شامل سه لنز (۵۰، ۵ و ۲ مگاپیکسلی) است که لنز‌های ماکرو و فوق‌عریض (اولترا واید) را در بر می‌گیرد. در پنل جلویی، یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی تعبیه شده که قادر به ضبط ویدیو با کیفیت ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه است. سامسونگ همچنین این گوشی را به قابلیت‌هایی نظیر پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، حسگر اثر انگشت، فناوری‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: گوشی سامسونگ ، گوشی جدید سامسونگ ، گلکسی ، گوشی گلکسی
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