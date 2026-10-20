دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ گفت: تامین مالی سنتی در آینده‌ای نزدیک توان پاسخگویی به نیاز‌های عظیم صنعت را نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا مبصری در نشست خبری تأمین مالی صنعت دام و طیور با اشاره به تغییرات پیش‌روی فضای کسب‌وکار این صنعت اظهار کرد: در سال‌های گذشته، تنها بخش کوچکی از فعالان صنعت، آینده کسب‌وکار را در شرایط حذف رانت‌های ارزی پیش‌بینی می‌کردند؛ این در حالی است که با تغییر شرایط اقتصادی، روش‌های سنتی تأمین مالی دیگر پاسخگوی نیازهای گسترده صنعت نخواهند بود.

وی با بیان اینکه ورود بانک عامل بخش کشاورزی به این حوزه در مقطعی حساس و با رویکردی درست انجام شده است، افزود: ابزارهای مالی موجود نباید ثابت و محدود باقی بمانند؛ چراکه ابزارهایی که صرفاً بر ضمانت‌نامه‌های محدود متکی هستند، نمی‌توانند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای پیچیده صنعت طیور باشند.

مبصری با اشاره به الزامات طراحی ابزارهای مالی جدید، سه ویژگی اصلی را برای این ابزارها ضروری دانست و گفت: نخستین ویژگی، قابلیت انتقال اعتبار در طول زنجیره تأمین است؛ به‌گونه‌ای که مرغدار بتواند اعتبار یا ضمانت مالی خود را به کارخانه خوراک دام و طیور، تأمین‌کننده واکسن یا فروشنده جوجه منتقل کند و امکان گردش اعتبار در تمام حلقه‌های زنجیره فراهم شود.

دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ ادامه داد: ویژگی دوم، قابلیت تقسیم ابزارهای مالی به مبالغ کوچک‌تر است. برخلاف برخی ابزارهای فعلی که بیشتر برای تأمین مالی مبالغ کلان مورد استفاده قرار می‌گیرند، ابزارهای جدید باید امکان استفاده در معاملات خرد و پرداخت‌های روزمره فعالان این صنعت را نیز فراهم کنند.

وی، قابلیت نقدشوندگی را سومین ویژگی ضروری این ابزارها برشمرد و تصریح کرد: تولیدکنندگان علاوه بر خرید نهاده‌های دامی، با هزینه‌های جاری قابل‌توجهی از جمله کرایه حمل‌ونقل و دستمزد نیروی انسانی روبه‌رو هستند؛ بنابراین، ابزارهای مالی باید قابلیت تبدیل به وجه نقد را داشته باشند تا به تأمین نقدینگی موردنیاز و تداوم چرخه تولید کمک کنند.

ضرورت مدیریت ریسک ارزی در زنجیره تأمین طیور

مبصری در ادامه با اشاره به یکی از چالش‌های واردکنندگان نهاده‌های دامی اظهار کرد: یکی از دلایل مطالبه سودهای بالا از سوی تأمین‌کنندگان، عدم قطعیت در نرخ ارز است. با حذف ارز ترجیحی، اختلاف نرخ ارز در فاصله زمانی واردات تا پرداخت می‌تواند حاشیه سود فعالان این بخش را به‌طور کامل از بین ببرد.

وی افزود: صنعت طیور به ابزارهایی نیاز دارد که امکان مدیریت ریسک نوسانات ارزی را فراهم کنند. این ابزارها باید یا قابلیت تثبیت نرخ ارز در زمان صدور را داشته باشند یا بتوانند اختلاف نرخ ارز تا زمان پرداخت را پوشش دهند.

دبیر انجمن زنجیره گوشت مرغ تأکید کرد: در نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک ارزی، مدیریت زنجیره تأمین در شرایط حذف رانت‌های ارزی و فعالیت در فضای اقتصادی جدید با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.

به گفته مبصری، طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیازهای فعالان صنعت، با قابلیت انتقال در زنجیره تأمین، تقسیم‌پذیری و نقدشوندگی، در کنار ابزارهای مدیریت ریسک ارزی، می‌تواند به بهبود جریان نقدینگی و تسهیل تأمین مالی در صنعت طیور کمک کند.

 

برچسب ها: صنعت طیور ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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