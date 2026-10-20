امیرحسین علیپور با ثبت رکورد ۱۴.۷۰ متر به مدال طلای پرتاب وزنه کلاس F۱۱ رسید و مهدی اولاد با رکورد ۱۳.۹۳ متر نقره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگان ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F11 پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با کسب مدال‌های طلا و نقره افتخارآفرینی کردند.در ادامه رقابت‌های روز دوم پارادوومیدانی، امیرحسین علیپور، قهرمان پارالمپیک پاریس، با ثبت رکورد ۱۴.۷۰ متر ضمن کسب مدال طلا، رکورد بازی‌های پاراآسیایی را نیز شکست.

پیش از این، رکورد بازی‌های پاراآسیایی در اختیار مهدی اولاد، دیگر نماینده ایران در این ماده، بود. اولاد نیز در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۱۳.۹۳ متر به مدال نقره دست یافت تا سکوی قهرمانی این ماده در اختیار دو نماینده کشورمان قرار بگیرد.

حسن باجلوند، سومین نماینده ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F11، با ثبت رکورد ۱۱.۱۱ متر در جایگاه پنجم ایستاد. به این ترتیب، نمایندگان ایران در این ماده با کسب دو مدال طلا و نقره، عملکرد موفقی در رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به ثبت رساندند.