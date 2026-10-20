باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ المدرسی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به گستره فعالیت مجموعه مدارس سما و سعادت در هفت شهر استان اظهار داشت: در ۷ شهر استان از مجموعه مدارس سما و سعادت — که مدارس سعادت با رویکرد معارف اسلامی و مدارس سما به عنوان مراکز غیردولتی فعالیت می‌کنند — توفیق خدمت‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت فراهم است.

وی با اشاره به اهداف رویداد ملی «سماکاپ» افزود: این رویداد هر ساله از سوی سازمان سما برنامه‌ریزی می‌شود تا در راستای تعالی‌بخشی به ابعاد شخصیتی دانش‌آموزان نقش‌آفرینی کند. امسال چهارمین دوره این رویداد در پنج بخش شامل سخنرانی علمی، رباتیک، اختراعات، محتوای دیجیتال و دست‌سازه‌ها در حال برگزاری است.

المدرسی با بیان اینکه مسابقات در سطح استانی در سراسر کشور دنبال می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جابه‌جایی انبوه دانش‌آموزان در مقیاس متمرکز کشوری دشوار است، بخش فینال به صورت استانی و ارزیابی مهارتی دست‌سازه‌ها برگزار می‌شود؛ اما برترین‌های استانی به مرحله نهایی راه می‌یابند.

دبیر اجرایی رویداد سماکاپ خاطرنشان کرد: این رویداد در تمامی مقاطع تحصیلی از اول ابتدایی تا دوازدهم در سطح کشور جریان دارد. از مجموع ۸۶۰ مدرسه تحت پوشش، حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز در این رویداد شرکت کردند که از این تعداد، حدود ۶۰۰ نفر به مرحله فینال راه یافته‌اند.

وی در خصوص استقبال دانش‌آموزان از محور‌های مختلف مسابقات گفت: برخی محور‌ها که ماهیت حقوقی یا قانونی خاصی دارند، معمولاً با محدودیت تعداد شرکت‌کنندگان مواجه‌اند؛ اما محور‌هایی مانند «رباتیک» به دلیل تنوع بالا و رشته‌های متعدد، شور و هیجان ویژه‌ای در میان دانش‌آموزان ایجاد کرده و از آمار شرکت‌کنندگان بالاتری برخوردار هستند.

المدرسی در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی، استعدادیابی و پرورش نیرو‌های ماهر و متخصص برای اعتلای ایران اسلامی است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تعالی فرزندانمان در این رویداد معتبر، کاری تخصصی است که با همراهی اساتید و مدیران ارشد سازمان سما دنبال می‌شود. این رقابت‌ها تحت عنوان «سماکاپ ایران‌جان»، تبیین‌کننده مسیری است که دانش‌آموزان با جان و دل برای ساختن ایران آبادتر، قوی‌تر و سرافرازتر در جهان گام برمی‌دارند.

۶۰۰ نخبگان جوان در «سماکاپ» به رقابت می‌پردازند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد از برگزاری مرحله نهایی چهارمین رویداد کشوری «سماکاپ» با حضور ۶۰۰ دانش‌آموز برگزیده از سراسر کشور در شهر میراث جهانی یزد خبر داد.

محمدرضا دهقانی اشکذری با اعلام این خبر اظهار کرد: این رقابت‌های ملی طی روز‌های ۲۰ و ۲۱ آبان‌ماه در پنج محور اصلی و در پنج سالن مجتمع مدارس سما شهر یزد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد کلان این رویداد، ایجاد نشاط و پویایی در میان نسل نوجوان و جوان را از اهداف اصلی برشمرد و تصریح کرد: در شرایط کنونی و مواجهه با جنگ روانی و فشار‌های خارجی، کاشت بذر امید در دل نسل آینده‌ساز یک ضرورت راهبردی است که تحقق آن از مسیر فراهم‌سازی عرصه‌های رقابتی و بانشاط در بستر علمی می‌گذرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با تأکید بر ضرورت شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر افزود: ایران اسلامی در کنار اقتدار دفاعی، از سرمایه عظیم انسانی برخوردار است؛ از این رو برای پیروزی در «جنگ اراده‌ها» باید میدان ظهور و بروز توانمندی‌های نخبگان جوان را فراهم کرد که برگزاری چنین رویداد‌هایی گامی مؤثر در راستای تحقق شایسته‌سالاری در جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی استان خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد یزد با برخورداری از ۲۰ هزار دانشجو در ۱۰ واحد دانشگاهی و حدود ۴۵۰۰ دانش‌آموز در مدارس سما و سعادت در هفت شهر استان، از یک زنجیره کامل آموزشی بهره می‌برد و این هم‌افزایی ساختاری میان مدارس و دانشگاه، بستر مناسبی را برای تحقق اهداف کلان تربیتی فراهم کرده است.

دهقانی در پایان یادآور شد: مرحله پایانی چهارمین رویداد کشوری سماکاپ با تعامل و همکاری نهاد‌های مختلف استان از جمله اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.