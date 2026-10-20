در دیدار مدیرعامل شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور با احمد مرادی، راهکار‌های تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس و قشم در مجلس شورای اسلامی، راهکار‌های تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم بررسی شد. این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی، در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی و تداوم روند اجرایی، می‌تواند تا شهریورماه ۱۴۰۶ به مرحله بهره‌برداری برسد.

این نشست در دفتر مدیرعامل شرکت توسعه برگزار و طی آن، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، اعتبار موردنیاز برای تکمیل آن و اقدامات باقی‌مانده تا بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه، بر ضرورت تأمین منابع مالی و رفع موانع پیش‌رو تأکید شد. احمد مرادی نیز با اعلام آمادگی برای پیگیری تأمین اعتبار، بر تسریع در تکمیل این مجموعه تأکید کرد.

عملیات احداث سالن چندمنظوره سام و زال قشم از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است. تکمیل این مجموعه می‌تواند با فراهم‌کردن زیرساخت مناسب برای فعالیت رشته‌های ورزشی سالنی و میزبانی مسابقات، به توسعه امکانات ورزشی جزیره قشم و پاسخ‌گویی به نیاز‌های ورزشکاران منطقه کمک کند.

در این دیدار، هومن مشعشعی معاون فنی و مهندسی و رئیس هیئت مدیره، صاحب محمدی مدیر فنی و اجرایی و ملاصالحی رئیس اجرایی منطقه چهار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورنیز حضور داشتند.

برچسب ها: شرکت توسعه ، محمدعلی ثابت قدم
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