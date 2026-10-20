باشگاه خبرنگاران جوان - رضا غلامی، ملی‌پوش جودوی نابینایان و کم‌بینایان ایران، در دیدار رده‌بندی وزن ۸۱ کیلوگرم کلاس J2 پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، برابر نماینده قزاقستان شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند،دیدارهای رده‌بندی و فینال سه وزن نخست رقابت‌های جودوی نابینایان و کم‌بینایان در سالن هنرهای رزمی شهر ناگویا برگزار شد و غلامی به‌عنوان آخرین نماینده ایران برای کسب مدال برنز به روی تاتامی رفت.

نماینده کشورمان در این مبارزه به مصاف سماگیلی از قزاقستان رفت، اما نتوانست امتیازی کسب کند و در نهایت با امتیاز ایپون مغلوب حریف خود شد.

پیش از این، مهدی برچلو در وزن ۸۱- کیلوگرم و موسی غلامی در وزن ۹۵- کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شده بودند تا ایران در رقابت‌های پاراجودوی این دوره از بازی‌ها دو مدال برنز به دست آورد.