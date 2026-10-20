باشگاه خبرنگاران جوان- یاسر شریفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی اظهار کرد: عملیات برداشت محصول استراتژیک برنج (شلتوک) در اراضی کشاورزی شهرستان باوی رسماً آغاز شده است و کشاورزان منطقه مشغول جمع‌آوری دسترنج خود هستند.

‌وی با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شهرستان باوی افزود: در سال زراعی جاری، ۸۴۸۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است که با توجه به وضعیت مطلوب مزارع، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۲ هزار تن شلتوک از این اراضی برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی بر لزوم رعایت نکات فنی و توصیه‌های کارشناسان تأکید کرد و گفت: با توجه به پایش شرایط جوی، احتمال ناپایداری‌های جوی و همچنین تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط اقلیمی، به کشاورزان توصیه می‌شود به‌منظور جلوگیری از خسارت به محصول، نسبت به تسریع در عملیات برداشت اقدام کنند.

‌ شریفی خاطرنشان کرد: قطع به‌موقع آب مزارع در زمان مناسب پیش از برداشت، نقش مهمی در تسهیل عملیات کمباین، کاهش ریزش و افت محصول و در نتیجه کاهش ضایعات دارد.

‌وی گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی باوی در تمامی مراحل برداشت در کنار کشاورزان حضور دارند و توصیه‌های فنی لازم را جهت بهبود کیفیت برداشت، کاهش ضایعات و مدیریت بهینه مزارع ارائه می‌دهند.