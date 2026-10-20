باشگاه خبرنگاران جوان- محسن بختیار، نماینده ایران در رقابت‌های پاراپاورلیفتینگ پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، با مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی در دسته ۷۲ کیلوگرم، مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد،بختیار در نخستین حرکت خود موفق به مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی نشد، اما در حرکت دوم توانست این وزنه را با موفقیت بالای سر ببرد و جایگاه سوم را به دست آورد.

نماینده ایران در حرکت سوم برای مهار وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی تلاش کرد، اما با دریافت دو چراغ قرمز و یک چراغ سفید، حرکت او مورد تأیید قرار نگرفت تا فرصت کسب مدال نقره را از دست بدهد،به این ترتیب، محسن بختیار با ثبت رکورد ۲۰۸ کیلوگرم، مدال برنز دسته ۷۲ کیلوگرم پاراپاورلیفتینگ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را به کارنامه خود اضافه کرد.