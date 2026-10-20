مدیر منابع آب شهرستان نور از آزادسازی حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع از زمین‌های تصرف‌شده در بستر رودخانه‌های بخش بلده طی یک ماه اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسدیان مدیر منابع آب شهرستان نور با اشاره به مستمر بودن پیگیری برای آزادسازی زمین‌های تصرف شده در بستر رودخانه‌ها، گفت: پس از شناسایی چند نقطه روستا‌های نیکنام‌ده، کلیک، بردون و مزید از توابع بخش بلده شهرستان نور که با نصب فنس و ساخت دیوار، به تصرف درآمده بود، در یک ماه گذشته برای بازگرداندن این زمین‌ها به وضع پیشین و رفع تصرف اقدام شد.

او افزود: با پیگیری مدیریت منابع آب شهرستان نور و همراهی و حمایت دادستان شهرستان و نیروی انتظامی، دستور رفع تصرف این اراضی و بازگرداندن بستر رودخانه‌ها به وضعیت پیشین صادر و اجرا شد.

مدیر منابع آب شهرستان نور با بیان این‌که برای حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم و با متخلفان قاطعانه طبق قانون برخورد می‌شود، گفت: این طرح بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و با همراهی و دستور دادستان شهرستان نور اجرا شد و سازه‌های ایجادشده در زمین‌های تصرفی نیز با حضور افراد مربوط تخریب و زمین‌ها آزاد شدند.

اسدیان از همه شهروندان و دغدغه‌مندان محیط زیست و منابع طبیعی خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند برداشت شن و ماسه و یا تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها موضوع را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: اراضی ملی ، زمین خواری
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