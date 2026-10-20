قیمت نفت در معاملات صبح سه‌شنبه اندکی کاهش یافت؛ در حالی که معامله‌گران تصمیم ترامپ درباره کاهش محدودیت‌های صادرات انرژی روسیه را ارزیابی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت نفت در معاملات صبح روز سه‌شنبه اندکی کاهش یافت؛ این در حالی است که بازار‌ها در حال ارزیابی دستور اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش محدودیت‌های صادرات انرژی روسیه هستند و ادامه حملات در عربستان سعودی و یمن، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی از خاورمیانه را همچنان زنده نگه داشته است.

بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در معاملات آتی با ۴۹ سنت کاهش، معادل ۰.۴۹ درصد، به ۱۰۹ دلار و ۶ سنت رسید.

نفت برنت در معاملات روز دوشنبه با افزایش قیمت به ۱۱۰ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسیده بود که بالاترین سطح آن از ۲۰ مه به شمار می‌رود.

همچنین بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر با ۰.۳۳ درصد کاهش، به ۱۰۳ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد‌های نفت وست تگزاس برای تحویل در ماه دسامبر نیز با ۴۶ سنت کاهش، معادل ۰.۴۷ درصد، در سطح ۹۸ دلار و ۸ سنت معامله شد.

تحولات ژئوپلیتیکی، از جمله نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی و مسیر‌های انتقال نفت در خاورمیانه، در کنار تصمیم‌های آمریکا درباره صادرات نفت روسیه، از عوامل مؤثر بر ارزیابی معامله‌گران از وضعیت عرضه و قیمت‌ها در بازار جهانی نفت هستند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز
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