باشگاه خبرنگاران جوان- سینا ضیغمی‌نژاد، شناگر ایران، در دومین روز رقابت‌های پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، به مدال برنز ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM10 دست یافت،در فینال این ماده، ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار به مصاف پنج شناگر دیگر از کشورهای ژاپن، قزاقستان و فیلیپین رفتند که در پایان، ضیغمی‌نژاد با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۲۳.۴۴ ثانیه در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

شاهین ایزدیار نیز با زمان ۲ دقیقه و ۲۶.۸۷ ثانیه به مقام چهارم رسید.

مدال طلای این رقابت به شناگر ژاپنی با زمان ۲ دقیقه و ۱۸.۱۱ ثانیه رسید و نماینده قزاقستان نیز با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۲۱.۶۱ ثانیه مدال نقره را کسب کرد،ضیغمی‌نژاد و ایزدیار روز گذشته نیز در رقابت‌های پاراشنا موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شده بودند.