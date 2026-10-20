باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ پنجمین نمایشگاه مد و لباس «گوهرشاد» در حالی میزبان علاقه‌مندان به پوشش ایرانی-اسلامی در ارومیه است که مسئولان ارشد استانی بر ضرورت استمرار حمایت‌های رسانه‌ای و نهادهای اجرایی از طراحان و تولیدکنندگان بومی تأکید کردند.

ناصر حجازی‌فر مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن ابراز خرسندی از ارتقای کیفی و تنوع مدها نسبت به دوره‌های گذشته برگزاری چنین رویدادهایی را در طول سال بسیار ضروری دانست و گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را به یک‌بار در سال محدود کرده اما کیفیت اجرا و استقبال مخاطبان بسیار ارزشمند است و بازدید از این محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب را به خانواده‌های مذهبی و دغدغه‌مند توصیه می‌کنم.

نگاه تکلیف‌محور صداوسیما به مقوله مد و لباس

حجازی‌فر در پاسخ به پرسشی درباره نحوه حمایت رسانه ملی از برندها و طراحان بومی، تصریح کرد: در حالت عادی اقدامات منتهی به برندینگ و تجاری‌سازی محصول مشمول ضوابط و هزینه‌های آگهی‌های بازرگانی است اما صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پوشاک ایرانی-اسلامی و این نمایشگاه این ضابطه را کنار گذاشته و به موضوع به چشم یک تکلیف و رسالت ملی نگاه می‌کند.

وی از پخش روزانه یک ساعت برنامه ویژه تلویزیونی و رادیویی از این نمایشگاه خبر داد و افزود: از روز نخست افتتاح رسمی، تولید و پخش تیزرها، زیرنویس‌ها و ارتباطات رسانه‌ای با مسئولان برگزاری در دستور کار قرار گرفته است تا گامی مؤثر در جهت الگوسازی پوشش مناسب و ترویج فرهنگ حجاب برداشته شود.

مدیرکل صداوسیمای استان با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان پوشاک متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی نباید به بازه زمانی چهل روزه نمایشگاه محدود شود، خاطرنشان شد: اگر نتوانیم زنجیره حمایت از این تولیدکنندگان را در طول سال حفظ کنیم دسترسی به محصولات داخلی در بازار دشوار خواهد شد. هدف ما این است که با رونق فروش و چرخش اقتصادی این مجموعه‌ها رغبت برای تولیدات بیشتر افزایش یابد.

حجازی‌فر در خصوص نقش مطالبه‌گری و همراهی رسانه ملی با دستگاه‌های اجرایی نظیر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری گفت: صداوسیمای آذربایجان غربی آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌های پرمخاطب استانی از جمله برنامه خانواده بخش ثابتی را در طول سال به معرفی الگوهای موفق، آموزش طراحی، و مباحث تخصصی صنعت مد و لباس توسط اساتید و صاحب‌نظران اختصاص دهد.