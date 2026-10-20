مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد، گفت: آسمان استان در روز‌های پیش‌رو ناآرام است و بارش‌های نقطه‌ای، خطر صاعقه و لغزندگی جاده‌ها را به همراه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ادامه ناپایداری‌های جوی در استان طی ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر چهارشنبه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه ۳ آبان پابرجاست.

او اضافه کرد: رعدوبرق، بارش پراکنده رگباری باران و وزش باد نوع مخاطره سامانه است.

حسینی بیان کرد: این سامانه چهارشنبه ۲۹ مهر، استان به ویژه شهرستان‌های فیروزآباد و فراشبند را فرا می‌گیرد.

 مدیرکل هواشناسی فارس افزود: همچنین پنج شنبه ۳۰ مهر، این منطقه به ویژه نیمه شرقی را دربر می‌گیرد و جمعه یکم آبان نیز نیمه شمالی و شرقی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او تصریح کرد: شنبه ۲ آبان نیز مناطق جنوبی و یکشنبه ۳ آبان جنوب شرق را فرا می‌گیرد.

حسینی اضافه کرد: بارش‌ها به صورت نقطه‌ای و پراکنده هستند و همه مناطق شهرستان‌های استان را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرند.

او گفت: برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها و احتمال آبگرفتگی موقت برخی از معابر اثر مخاطره سامانه است.

مدیرکل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنید و در چرای دام احتیاط لازم را به عمل آورید.

او همچنین گفت: کشاورزان نسبت به جمع‌آوری محصولات برداشت‌شده از فضا‌های باز اقدام کنند و با توجه به نوع محصول خود، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهند.

برچسب ها: بارش رگباری ، بارش پراکنده ، هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، وضع هوا
خبرهای مرتبط
هشدار هواشناسی فارس؛
احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق جنوبی و شرقی استان
پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در برخی مناطق فارس/هشدار زرد هواشناسی صادر شد
غرش ابر‌ها در آسمان فارس؛ هشداری که از شمال تا جنوب کشیده می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اسناد تخت جمشید تا خانه‌های تاریخی صادر شد
دهکده لجستیک و بندر خشک شیراز در مسیر تکمیل فرایندهای قانونی
جمع‌آوری ۹۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز/احصای بیش از ۴۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی
شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در شیراز/ اجرای ۳۶۶ طرح اصلاح هندسی برای کاهش سوانح رانندگی
تعیین تکلیف پایانه کاراندیش و واحدهای آلاینده شیراز
شیراز میزبان مرحله استانی هجدهمین مسابقات «مُدهامّتان»
تزریق ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی به ورزش فارس/رشد ۸۹ درصدی اعتبارات حوزه ورزش و جوانان
افتتاح همزمان ۳۳ پروژه ورزشی؛ طرح میدان همدلی در مدارس فارس
مانور مدیریت بحران در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان شیراز کلید خورد
نجات جان ۷۰ بیمار و مدیریت ۱۰ زایمان اورژانسی در نیمه نخست امسال
آخرین اخبار
نجات جان ۷۰ بیمار و مدیریت ۱۰ زایمان اورژانسی در نیمه نخست امسال
مانور مدیریت بحران در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان شیراز کلید خورد
تزریق ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مالیاتی به ورزش فارس/رشد ۸۹ درصدی اعتبارات حوزه ورزش و جوانان
افتتاح همزمان ۳۳ پروژه ورزشی؛ طرح میدان همدلی در مدارس فارس
شیراز میزبان مرحله استانی هجدهمین مسابقات «مُدهامّتان»
تعیین تکلیف پایانه کاراندیش و واحدهای آلاینده شیراز
شناسایی ۱۰۶ نقطه پرترافیک در شیراز/ اجرای ۳۶۶ طرح اصلاح هندسی برای کاهش سوانح رانندگی
جمع‌آوری ۹۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز/احصای بیش از ۴۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی
اسناد تخت جمشید تا خانه‌های تاریخی صادر شد
دهکده لجستیک و بندر خشک شیراز در مسیر تکمیل فرایندهای قانونی
ساماندهی کارگران ساختمانی شیراز با الگوی پلتفرم‌های هوشمند
پهپاد به کمک امدادگران در ارتفاعات دشوار بختگان آمد
نیروی زمینی ارتش با اقتدار از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کند
فرودگاه لارستان؛ ظرفیت مغفول توسعه تجارت خارجی فارس
از دستگیری کلاهبردار تا بازداشت سوداگران مرگ
شیراز در ایام فاطمیه به عطر شهدا معطر می‌شود/خاکسپاری شهید گمنام منوط به سیر فرایند قانونی است 
رشد ۷۰ درصدی مرسولات تجاری و خرید‌های اینترنتی در فارس/شیراز به هاب پستی جنوب کشور تبدیل می‌شود
مهار سوانح جاده‌ای نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی علمی است
طراحی مسیر ریلی ۱۷ کیلومتری اتصال صدرا به مترو شیراز آغاز شد
چترتان را فراموش نکنید؛ رگبار و رعد و برق در راه است
زرین‌دشت استان فارس سپیدپوش از پنبه شد