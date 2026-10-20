نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: کیفیت برخی خودروهای صفرکیلومتر مایه شرمساری است و انحصار در صنعت خودرو، مانع اصلی رقابت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرهاد طهماسبی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در رادیو ایران  با اشاره به مشکلات بازار خودرو و لوازم یدکی اظهار کرد: چالش‌هایی همچون افزایش قیمت، ابهام در اصالت و کیفیت قطعات و پایین بودن کیفیت برخی خودروهای صفرکیلومتر، موضوعات تازه‌ای نیستند و دست‌کم یک دهه است که ادامه دارند.

وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در این حوزه، کمبود قانون نیست، افزود: ضعف در اجرای قوانین و نبود اراده جدی برای رفع ریشه‌ای مشکلات، از عوامل تداوم نابسامانی‌ها در بازار خودرو و قطعات یدکی است.

طهماسبی یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت را انحصار در صنعت خودرو و قطعه‌سازی دانست و تصریح کرد: حمایت از تولید داخل در برخی موارد به محدود شدن مسیر ورود کالا، قطعات و خودرو منجر شده و زمینه رقابت را کاهش داده است.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با انتقاد از پیوندهای مالکیتی میان خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه و نفوذ این مجموعه‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری، این مسئله را از موانع جدی شکل‌گیری رقابت در صنعت خودرو عنوان کرد.

وی با اشاره به کیفیت پایین برخی خودروهای صفرکیلومتر گفت: در مواردی، خریداران مدت کوتاهی پس از تحویل خودرو ناچار می‌شوند برای تعمیر یا تعویض قطعات به نمایندگی‌ها مراجعه کنند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل را نشان می‌دهد.

طهماسبی همچنین با اشاره به تلاش‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با انحصار و تقویت رقابت در این صنعت، تأکید کرد: ساماندهی بازار خودرو و لوازم یدکی نیازمند نظارت مؤثر و اقدام هماهنگ مجلس، دولت، وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی در مجموع، رفع مشکلات صنعت خودرو را مستلزم مقابله با انحصار، اجرای دقیق قوانین و ایجاد شرایط رقابتی دانست و بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع از سوی نهادهای مسئول تأکید کرد.

 

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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