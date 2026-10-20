نشست خبری پنجمین رویداد ملی جایزه امیر، به یاد جهادگر شهید امیرمحمد اژدری، برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سجاد احمدپور، دبیر قرارگاه جهادی امام رضایی‌ها، ضمن معرفی شهید امیرمحمد اژدری، از جهادگران فعال در حوزه اجتماعی متولد سال ۱۳۷۹ که آبان‌ماه ۱۳۹۷ در جریان شناسایی مناطق کشور در استان بوشهر به شهادت رسید، هدف از برگزاری رویداد امیر را شناسایی، تقدیر و حمایت از جوانانی خواند که همچون شهید اژدری، دلسوزانه در عرصه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به روند رشد استقبال از رویداد گفت: در سال اول نزدیک به ۸۰ نفر ثبت‌نام کردند و امسال، تا آخرین استعلام، ۱۱۰۰ نفر در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

احمدپور بیان کرد: بسیاری از فعالان این عرصه نه به دنبال دیده‌شدن یا جایزه، بلکه برای خدا و مردم فعالیت می‌کنند و هدف رویداد، هموار کردن مسیر برای این جوانان اثرگذار ملی است. برای تحقق این هدف، دبیرخانه با تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد نامه‌نگاری کرده و از طریق نمایندگان استانی و فعالان اجتماعی در سراسر کشور نسبت به معرفی افراد اقدام کرده است.

در ادامه مهسا جلیلی، دبیر پنجمین رویداد ملی جایزه امیر، نیز در ادامه نشست با اشاره به آمار ثبت‌نام سال‌های گذشته گفت: سال اول ۸۰ نفر، سال دوم ۲۳۰ نفر، سال سوم ۴۷۰ نفر، سال چهارم ۶۰۰ نفر و امسال تا این لحظه ۱۱۰۰ نفر داوطلب داشته‌ایم.

وی افزود: مهلت ثبت‌نام ابتدا ۲۵ مهرماه بود که به دلیل استقبال زیاد تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

جلیلی محور‌های بررسی فعالیت‌ها را پنج بخش «سلامت جامعه، مشارکت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، نوآوری اجتماعی و بخش ویژه ایران» عنوان کرد و اظهار داشت: بخش ویژه ایران به جهت اتفاقات سال گذشته برای کشور عزیزمان به محور‌های جایزه امیر اضافه شد و روایت کسانی است که در کنار مردم در روز‌های سخت ایستادند.

وی درباره فرآیند داوری تصریح کرد: دبیرخانه در حال بررسی و آرشیو مستندات داوطلبان است و برگزیدگان سال‌های گذشته نیز در فرآیند داوری به ما کمک می‌کنند تا افرادی شبیه به خودشان را انتخاب و معرفی کنند.

به گفته دبیر رویداد، امسال پنج برگزیده هیئت داوران خواهند بود و امکان رای‌گیری مردمی نیز برای برگزیدگانی که فعالیت خود را در اختتامیه در دو تا سه دقیقه توضیح می‌دهند، فراهم است.

دبیر رویداد در پایان با تأکید بر انتقال تجربیات موفق جوانان به سراسر کشور گفت: اگر جوانی در گوشه‌ای از کشور، مانند سیستان و بلوچستان، مسئله‌ای را حل کرده و موفق بوده، باید این تجربه را به سایر استان‌ها، نظیر آذربایجان شرقی، منتقل کنیم تا مشکلات مشابه با تجربه آن جوان حل شود.

گفتنی است، مراسم اختتامیه این رویداد ۲۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و مکان دقیق آن طی یکی دو روز آینده اعلام می‌شود.