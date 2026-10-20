پاراشناسان ایران در مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۶ با نمایش عملکردی خیره‌کننده، مدال‌های نقره و برنز را از دل رقابت‌ها بیرون کشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، شناگران کشورمان موفق به کسب مدال در رقابت‌های فینال شدند.

در رقابت‌های ۵۰ متر مختلط کلاس S9، ابوالفضل ظریف‌پور با ثبت زمان ۲۵/۷۹ ثانیه موفق به کسب مدال نقره شد. در همین رقابت، علی مطلبی نیز با ثبت زمان ۲۶/۱۸ ثانیه توانست به مدال برنز دست یابد. در همین بخش، ابوالفضل ملک‌آبادی با ثبت زمان ۲۸/۱۳ در رده هشتم قرار گرفت.

همچنین در رقابت‌های ۱۰۰ متر کرال پشت مردان، محمدحسین کریمی جهان‌آبادی نماینده ایران در کلاس S12، پس از رقابت با شناگران اندونزی، ژاپن، اندونزی، قطر و چین تایپه، با ثبت زمان ۱:۱۱:۳۲ در رتبه چهارم قرار گرفت و به مدال نرسید.

با این نتایج، پاراشناسان ایران در رقابت‌های جاری، مدال‌های نقره و برنز را به ویترین خود اضافه کردند.

برچسب ها: پاراشنا ، ناگویا
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