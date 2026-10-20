باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بیماری آنفلوآنزا نسبت به سال‌های قبل افزایش خاصی نداشته و درصدی از عفونت‌های تنفسی، ویروس کرونا است.

به گفته وی، ویروس کرونا در تمام دنیا یک ویروس بومی مانند آنفلوآنزا است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر جهشی ناشناخته در ویروس کرونا رخ بدهد که واکسن گریز باشد، در این صورت این سویه از کرونا، خطرناک خواهد بود‌ و اگر میزان بستری‌های ناشی از عفونت‌های تنفسی مانند کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه افزایش پیدا کند یا میزان شیوع این ویروس از حد هشدار بالاتر رود باید نسبت به این سویه کرونا توجه ویژه داشته باشیم.

رئیسی تصریح کرد: اگر دانش آموزی دچار علائم سرماخوردگی شده نباید به مدرسه برود؛ دانش آموز مبتلا به ویروس آنفلوآنزا همه هم‌کلاسی‌هایش را درگیر و ویروس را منتقل خواهد کرد.

وی ادامه داد: فردی که دچار سرماخوردگی است در محیط بیرون از منزل ماسک بزند. گروه‌های در معرض خطر هم باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.