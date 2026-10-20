باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز شعیبی، دبیر چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، در یادداشتی برای فیلمسازان و مخاطبان این جشنواره، سینما را انگیزهای برای پرواز در آسمان اندیشه و ادامه جریان حیات توصیف کرد.
در متن پیام بهروز شعیبی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به دوره چهل و سوم این رویداد آمده است:
«به نام یکتای بیهمتا
یک سال گذشت…
انگار ما بیشتر از آن عمر کردیم؛
میان دو مفهوم؛ «از دست دادن» و «به دست آوردن».
ما به پرواز ادامه میدهیم؛ آسمان اندیشه باز است و جهان منتظر ماست.
زندهباد سینما!
بهروز شعیبی
دبیر چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران»