باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز شعیبی، دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در یادداشتی برای فیلم‌سازان و مخاطبان این جشنواره، سینما را انگیزه‌ای برای پرواز در آسمان اندیشه و ادامه جریان حیات توصیف کرد.

در متن پیام بهروز شعیبی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به دوره چهل و سوم این رویداد آمده است:

«به نام یکتای بی‌همتا

یک سال گذشت…

انگار ما بیشتر از آن عمر کردیم؛

میان دو مفهوم؛ «از دست دادن» و «به دست آوردن».

ما به پرواز ادامه می‌دهیم؛ آسمان اندیشه باز است و جهان منتظر ماست.

زنده‌باد سینما!

بهروز شعیبی

دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران»