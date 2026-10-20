دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در یادداشتی برای فیلم‌سازان و مخاطبان این جشنواره، سینما را انگیزه‌ای برای پرواز در آسمان اندیشه و ادامه جریان حیات توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز شعیبی، دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، در یادداشتی برای فیلم‌سازان و مخاطبان این جشنواره، سینما را انگیزه‌ای برای پرواز در آسمان اندیشه و ادامه جریان حیات توصیف کرد.

در متن پیام بهروز شعیبی دبیر جشنواره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران به دوره چهل و سوم این رویداد آمده است:

«به نام یکتای بی‌همتا
یک سال گذشت…
انگار ما بیشتر از آن عمر کردیم؛
میان دو مفهوم؛ «از دست دادن» و «به دست آوردن».
ما به پرواز ادامه می‌دهیم؛ آسمان اندیشه باز است و جهان منتظر ماست.
زنده‌باد سینما!

بهروز شعیبی
دبیر چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران»

برچسب ها: بهروز شعیبی ، جشنواره فیلم کوتاه
خبرهای مرتبط
باید در باکس‌های نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران بازنگری صورت گیرد
فیلمساز ترکیه‌ای: طرفدار سینمای عباس کیارستمی هستم
رادیو در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛ از نقد آثار تا روایت زنده رویداد‌های سینمایی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهدی فخیم‌زاده شایعه درگذشت‌اش را تکذیب کرد
آخرین اخبار
مهدی فخیم‌زاده شایعه درگذشت‌اش را تکذیب کرد
باید در باکس‌های نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران بازنگری صورت گیرد
فیلمساز ترکیه‌ای: طرفدار سینمای عباس کیارستمی هستم
راهیابی موفق پویانمایی «موزه» به جشنواره یونانی
طاهری: اهدای عضو در روزهای جنگ، ایده اصلی «همه‌چیز درباره رفتن» بود
تئاترها ۲ شب تعطیل می‌شوند
سه روز تا پایان مهلت ارائه آثار به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد
تشییع پیکر سیروس ابراهیم زاده در خانه هنرمندان
معرفی آرای مردمی دومین روز جشنواره فیلم کوتاه
فراخوان هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
وقتی یاغی در کنار پلیس می‌ایستد؛ ماجرای متفاوت «سرو سپید سرخ»
رادیو در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛ از نقد آثار تا روایت زنده رویداد‌های سینمایی
هشت سریال در مسیر رسیدن به قاب تلویزیون