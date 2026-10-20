باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۸ مهر شاخص کل بورس با افزایش ۱۸ هزار و ۴۴۳ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۷۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، فملی، فساپ و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۸ هزار و ۵۴۶ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی، بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

تابان ۲، فولاد و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، فولاد و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.