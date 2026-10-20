باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، اعلام کرد تهران و بغداد در چارچوب همکاری‌های امنیتی توافق کردند عناصر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب ایرانی را از منطقه کردستان عراق خارج کنند یا به ایران تحویل دهند.



آل‌صادق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق در نشست کمیته امنیتی مشترک ۲ کشور و با حضور هیئت ایرانی و مشاور امنیت ملی عراق حاصل شد.



این توافق با هدف رسیدگی به وضعیت گروه‌های تروریستی مخالف انقلاب اسلامی و در چارچوب همکاری‌های امنیتی تهران و بغداد صورت گرفته است.