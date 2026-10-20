رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از انهدام باند سارقان خودرو و کشف اموال مسروقه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی گسترده، کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران موفق به شناسایی یک باند ۴ نفره شدند که اقدام به سرقت اموال و قطعات خودرو می‌کردند.

او با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: ماموران با بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی، اعضای باند سارقان را شناسایی و در چند عملیات همزمان دستگیر کردند. در این عملیات، ضمن توقیف چند دستگاه خودرو و تجهیزات مرتبط، تعداد زیادی از اموال مسروقه شامل قطعات خودرو، تجهیزات برقی و ابزارآلات از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: در ادامه تحقیقات، یک نفر مالخر که در خرید و فروش اموال مسروقه نقش داشت نیز شناسایی و دستگیر شد. متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
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