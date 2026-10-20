هم‌زمان با شنیده شدن صدای انفجار در ریاض، ائتلاف تحت رهبری عربستان مدعی شد یک موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن به سمت پایتخت این کشور را رهگیری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض خبر دادند؛ هم‌زمان، ائتلاف تحت رهبری عربستان مدعی شد یک موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن به سوی پایتخت این کشور را رهگیری کرده است.

به گزارش منابع خبری، سازمان دفاع مدنی عربستان روز سه‌شنبه از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در ریاض و استان الخرج خبر داد و اعلام کرد که خطر در ریاض رفع شده است. مقام‌های سعودی جزئیات بیشتری درباره ماهیت تهدید یا خسارات احتمالی منتشر نکرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داد که یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، روز دوشنبه اعلام کرده بود نیرو‌های یمنی طی ۴۸ ساعت شش عملیات علیه اهدافی در عربستان انجام داده‌اند.

به گفته سریع، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه ابها، تأسیسات شرکت آرامکو در ینبع و میدان نفتی الشیبه از اهداف این عملیات بوده‌اند. وی اعلام کرد در این حملات از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد استفاده شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن این اقدامات را واکنشی به حملات عربستان علیه یمن توصیف کرد. تاکنون اطلاعات مستقلی درباره میزان خسارات احتمالی یا جزئیات حمله موشکی اخیر به ریاض منتشر نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پایتخت عربستان ، حمله یمن به عربستان
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