باشگاه خبرنگاران جوان - جواد باقری گفت: با وجود ثبات عرضه و صادرات مازاد تولید گوشت به تهران و شمال کشور، تأخیر یک‌ماهه در واریز مبالغ مربوط به طرح کالابرگ، فشار مالی شدیدی را بر اصناف وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد اصناف مشهد در طرح کالابرگ مشارکت فعال داشته‌اند، تأکید کرد: این تأخیر در واریز مطالبات، چرخه سرمایه در گردش مغازه‌داران را با چالش مواجه کرده است و برخی به فکر تعطیلی مغازه خود افتاده‌اند، بعضی از فروشگاه‌های بزرگ مشهد نیز ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال از دولت بابت کالابرگ طلبکار هستند.

رئیس اتحادیه گوشت دامی مشهد توضیح داد: طرح کالابرگ اجباری است و صنوف چاره‌ای جز فروش کالاهای آن ندارند، اما از آنجا که مطالبات دولت به موقع پرداخت نمی‌شود، مغازه‌دار ناگزیر به خرید چکی یا غیرنقدی کالا است و چون کالا را در نهایت با قیمت بیشتری خریداری می‌کند، ناگزیر است با قیمت بیشتری نیز به مشتری بفروشد، لذا آسیب تاخیر در پرداخت مطالبات در نهایت متوجه مردم است.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی قیمت‌ها پرداخت و اعلام کرد: هم اینک هر کیلو لاشه گوسفندی بین ۱۴۵ میلیون ریال و ران گوسفندی بین ۱۷ تا ۱۷۵ میلیون ریال عرضه می‌شود. حدود ۲ تا سه ماه است که نرخ گوشت قرمز در بازار ثابت شده است.

وی یکی از عوامل ثبات نرخ گوشت قرمز در بازار را واردات آن دانست و گفت: گوشت‌های وارداتی از مغولستان، برزیل و پاکستان نیز با رعایت نرخ‌های مصوب در بازار موجود و باعث تنظیم بازار و کنترل نرخ گوشت شده است.

رئیس اتحادیه صنف گوشت دامی مشهد با اشاره به انضباط بالای واحدهای صنفی و وجود هزار و ۶۰۰ واحد دارای پروانه کسب یا در حال دریافت آن زیرپوشش این اتحادیه اعلام کرد: میزان شکایات از واحدهای صنفی این اتحادیه بسیار ناچیز و کمتر از پنج مورد در ماه است.

باقری همچنین به شهروندان توصیه کرد برای خرید ایمن، حتماً به برچسب‌های استاندارد رنگی (آبی برای بره نرینه و زرد برای بره ماده) توجه کنند.