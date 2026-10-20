باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رادان معاون توسعه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور روز سه‌شنبه در نشست تخصصی هوش مصنوعی و توسعه اقتصاد دیجیتال که در قزوین برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌ها و ماموریت‌های این مجموعه گفت: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به صورت تخصصی در حوزه آی‌سی‌تی (ICT) فعالیت می‌کند و میزبان شرکت‌های بزرگ حوزه‌های مخابرات، امنیت سایبری، هوشمندسازی و پایگاه داده است، با توجه به چالش‌ها و نیاز‌های موجود در بحث میزبانی هاست و سرور که پیش‌تر وابستگی به خارج داشت، این آمادگی وجود دارد که با بهره‌گیری از آی‌پی‌های کشور‌های خارجی همکاری‌های لازم صورت گرفته و این ظرفیت‌ها برای توسعه خدمات به اشتراک گذاشته شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قزوین، افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مجوز راه‌اندازی مرکز رشد مشترک اقتصاد دیجیتال با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اخذ و اعتبارات لازم برای آن پیش‌بینی شد، علی‌رغم برخی چالش‌ها و موانع اولیه در تعاملات استانی، این مرکز با هدف حمایت از شرکت‌ها ایجاد شده است؛ چرا که طبق قوانین، پارک‌های فناوری به طور مستقیم اجازه ورود به مراکز علمی را ندارند و برای برخورداری شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی و تسهیل استقرار، نیازمند متولی‌گری مشخص و پذیرش رسمی هستند.

معاون توسعه پارک فاوا کشور با انتقاد از پراکندگی فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی اضافه کرد: دنیا از مرحله طرح مباحث کلی هوش مصنوعی عبور کرده و به سمت توسعه کاربردی حرکت کرده است، متاسفانه در حال حاضر پراکندگی زیادی در تمامی استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه دیده می‌شود که فاقد انسجام لازم است، کارگروه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، صنعت، آموزش، گردشگری، انرژی و کشاورزی باید متولی مشخصی برای هوش مصنوعی داشته باشند تا اقدامات با محوریت آنها و به صورت کاملا مسأله‌محور شکل بگیرد.

رادان در ادامه به ارایه تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: فراخوان اعطای تسهیلات ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با محوریت صنایع مهم و کشاورزی استان قزوین اعلام شد که سقف آن یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است. در این فراخوان ۲۰ شرکت از قزوین ثبت‌نام کردند که پس از ارزیابی، ۵ شرکت پذیرفته شده و روند پرداخت تسهیلات به آنها در حال انجام است.

این مسئول ادامه داد: در حوزه آموزش نیز استان به عنوان دبیرخانه معرفی شده از سوی وزارت علوم، دوره‌های تخصصی برای ۲ هزار نفر از مدیران و کارمندان در پنج استان برگزار کرده و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای دوره‌های تخصصی مشابه در قزوین نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) کشور به حوزه دانش‌آموزی و عدالت آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: طرح ایران دیجیتال پروژه ارزنده‌ای است که به‌روزترین روش‌های آموزشی را برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم ارایه می‌دهد و جالب اینکه رتبه‌های برتر این سامانه اغلب از استان‌های دوردست و مناطق کم‌برخوردار بوده‌اند که نشان‌دهنده استعداد‌های درخشان این مرز و بوم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در بخش سخت‌افزاری و پردازشی بیان کرد: در بحث زیرساخت‌های پردازشی (GPU) انواع مختلفی وجود دارد که باید تعریف دقیق استان قزوین در این زمینه مشخص شده و همرسانی لازم صورت گیرد، در حوزه کشاورزی و هوشمندسازی صنایع نیز دو دغدغه اصلی شامل هوش مصنوعی و تولید محتوا مطرح است؛ به‌طوری‌که مرکز دسپاچینگ گلخانه‌ها در پارک فاوا کشور افتتاح می‌شود و آمادگی کامل داریم تا از ظرفیت‌ها و پیشنهاد‌های فعالان قزوین در این حوزه استفاده کنیم.

معاون توسعه پارک فاوا کشور گفت: قزوین نخبگان و متخصصان بسیار توانمندی در کشور‌های مختلف دارد و توسعه زیست‌بوم نوآوری استان نیازمند ایجاد پل‌های ارتباطی و بهره‌گیری از دانش و تجارب ارزشمند این نخبگان بین‌المللی است.

آموزش هوش‌مصنوعی به یک درصد کارکنان دولت قزوین قابل قبول نیست

محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین هم با تاکید بر اینکه آموزش هوش مصنوعی به تنها یک درصد از کارکنان دولت پذیرفتنی نیست، گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری استان نیازمند استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در قالب برنامه‌های جامع یک، سه و پنج‌ساله است.

وی با اشاره به اهمیت تلفیق هوش مصنوعی با مزیت‌های نسبی قزوین بیان کرد: اگر به دنبال تمرکز و توسعه پایدار در حوزه‌های کلیدی همچون کشاورزی، صنعت و گردشگری هستیم، ناگزیریم از تمام ظرفیت‌ها و ابزار‌های هوش مصنوعی بهره‌گیریم که این فناوری دیگر یک انتخاب تزیینی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات به شمار می‌رود.

صفی‌خانی بر ضرورت ساماندهی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و گسترش فعالیت‌های علمی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده‌اند، اما برای اینکه خروجی پژوهش‌ها تاثیر عینی و ملموسی در توسعه استان داشته باشد، نیازمند یک هم‌افزایی جدی میان دانشگاه‌ها در انتخاب و تدوین پروژه‌ها هستیم تا از هرگونه موازی‌کاری جلوگیری شود.

این مسئول همچنین به نقش کلیدی دستگاه‌های اجرایی در این تحول، اشاره کرد و گفت: برای نهادینه‌سازی این رویکرد، لازم است در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران حوزه فناوری به عنوان مسوولان هوش مصنوعی تعیین شوند و پیگیری امور این فناوری نوین را به صورت تخصصی در دستور کار قرار دهند چرا که مسئله هوش مصنوعی بسیار مهم و راهبردی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: برنامه‌های یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله توسعه هوش مصنوعی به عنوان هدف اول استان تدوین شده و پایش مستمر پیشرفت آنها در دستور کار استانداری قرار دارد تا قزوین بتواند با نقشه راهی روشن، جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال کشور ارتقا بخشد.