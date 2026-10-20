 نخستین دوره مسابقات لیگ برتر رویینگ بانوان کشور با حضور هفت تیم در سد شهرچای ارومیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در این مسابقات ۴۰ ورزشکار ، مربی و سرپرست از تیم‌های استقلال، دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی، افق پارس، آینوش، بیوفرمولا، میداف و آمبرا در قالب هفت تیم برای کسب قهرمانی در لیگ برتر به رقابت می‌پردازند.

به گفته شهرام احمدی سرپرست برگزاری مسابقات، رقابت ها در لیگ امسال در مواد یک‌هزار و دو هزار متر و در دو بخش سبک وزن و سنگین وزن برگزار می‌شود.

فاطمه مجلل که در بازی های آسیایی ناگویا موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شده است،‌ در این رقابت‌ها با پیراهن تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی حضور دارد.

برچسب ها: مسابقات روئینگ ، لیگ برتر
خبرهای مرتبط
مسابقات روئینگ قهرمانی زیر ۲۳ سال و جوانان آسیا-چین؛
کسب ۲ مدال ارزشمند طلا و نقره دیگر برای ایران
روئینگ جایزه بزرگ روسیه؛ محمودپور به نشان ارزشمند نقره رسید
روئینگ جایزه بزرگ روسیه؛ تیم ۴ نفره بانوان به نشان برنز رسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاحیه رسمی پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی «گوهر شاد» در ارومیه
آغاز لیگ برتر رویینگ بانوان کشور در ارومیه
برپایی نمایشگاه ملی «گوهرشاد» در ارومیه
برندینگ مد و لباس مشمول تعرفه بازرگانی نمی‌شود
تاکید بر رویکرد ایجابی و هنرمندان در حوزه حجاب و پوشاک
صادرات مد و پوشاک بومی، ظرفیت مغفول اقتصاد خلاق در آذربایجان غربی است
 حمایت از تولیدکنندگان، راه کاهش قیمت پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی است
کشف ۱۱۷۳ مورد سرقت و استفاده غیرمجاز از شرکت گاز در آذربایجان‌غربی
 حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۲.۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافت
تأکید مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بر اجرای طرح تفصیلی سلماس و تأمین زمین برای مهندسان
آخرین اخبار
آتش‌سوزی در ۶ تا ۷ هکتار از تالاب حسنلو مهار شد
تأکید مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بر اجرای طرح تفصیلی سلماس و تأمین زمین برای مهندسان
 حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۲.۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافت
 حمایت از تولیدکنندگان، راه کاهش قیمت پوشاک ایرانی‌ـ‌اسلامی است
صادرات مد و پوشاک بومی، ظرفیت مغفول اقتصاد خلاق در آذربایجان غربی است
برپایی نمایشگاه ملی «گوهرشاد» در ارومیه
تاکید بر رویکرد ایجابی و هنرمندان در حوزه حجاب و پوشاک
افتتاحیه رسمی پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی «گوهر شاد» در ارومیه
کشف ۱۱۷۳ مورد سرقت و استفاده غیرمجاز از شرکت گاز در آذربایجان‌غربی
آغاز لیگ برتر رویینگ بانوان کشور در ارومیه
برندینگ مد و لباس مشمول تعرفه بازرگانی نمی‌شود
از تجلی هنر بانوان در نمایشگاه ملی «گوهرشاد» تا اشتغال‌آفرینی برای ۳۲۰۰ مددجو در آذربایجان غربی
وسعت دریاچه ارومیه ۴ برابر سال گذشته