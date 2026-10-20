 نخستین دوره مسابقات لیگ برتر رویینگ بانوان کشور با حضور هفت تیم در سد شهرچای ارومیه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این مسابقات ۴۰ ورزشکار ، مربی و سرپرست از تیم‌های استقلال، دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی، افق پارس، آینوش، بیوفرمولا، میداف و آمبرا در قالب هفت تیم برای کسب قهرمانی در لیگ برتر به رقابت می‌پردازند.

به گفته شهرام احمدی سرپرست برگزاری مسابقات، رقابت ها در لیگ امسال در مواد یک‌هزار و دو هزار متر و در دو بخش سبک وزن و سنگین وزن برگزار می‌شود.

فاطمه مجلل که در بازی های آسیایی ناگویا موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شده است،‌ در این رقابت‌ها با پیراهن تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی حضور دارد.