رویداد بزرگ «چشم روشنی» با حضور ۱۵۰۰ نوشهروند تهرانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی مرکز زنان وخانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی در رویداد بزرگ «چشم روشنی» که در برج میلاد و با حضور ۱۵۰۰ نوزاد تهرانی برگزار شد، گفت: در میان خانواده‌های حاضر، نوزادانی حضور دارند که پدرانشان در همین سال به شهادت رسیده‌اند. همچنین خانواده‌هایی در جمع ما هستند که پدر خانواده نقش مؤثری در حفظ آرامش و امنیت جامعه ایفا می‌کند. حضور این خانواده‌ها برای ما ارزشمند است.

اردبیلی با تشریح اهداف بسته «چشم‌روشنی» هم گفت: مبنای طراحی این بسته، خوشامدگویی شهر تهران به نوزادانی است که به جمع شهروندان اضافه می‌شوند. ممکن است شهروندان از بسیاری از بسته‌های خدماتی شهر استفاده کنند، اما نوزادان هنوز سهم و حق خود را از خدمات شهری به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند. بسته «چشم‌روشنی» این امکان را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند تا به یمن حضور فرزند جدید خود، از خدمات فرهنگی، گردشگری و سلامت شهر تهران بهره‌مند شوند.

وی افزود: این بسته در فاز نخست اجرا شده است و امیدواریم در مراحل بعدی، امکانات دیگری از جمله سالن‌های ورزشی، فضا‌های ویژه بانوان و سایر ظرفیت‌های شهری نیز به آن اضافه شود.

مشاور زنان و خانواده شهردارتهران با اشاره به آمار تولد نوزادان در پایتخت اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا اوایل مهرماه ۱۴۰۵، نزدیک به ۳۲ هزار مادر در شهر تهران صاحب ۳۳ هزار فرزند شده‌اند. در این مدت، تعدادی مادران نیز صاحب فرزند دوقلو یا بیشتر شده‌اند.

اردبیلی با اشاره به روند ثبت‌نام و فعال‌سازی بسته «چشم‌روشنی» خاطرنشان کرد: مادران با مراجعه به سامانه شهرزاد و ثبت کد ملی، امکان فعال‌سازی این بسته را دارند. بسیار خوشحالیم که نوزادان و مادران آنها از این هدیه شهرداری تهران استقبال کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش استقبال خانواده‌ها، امکان توسعه و ارتقای این بسته فراهم شود و خدماتی شایسته نوزادان، به‌عنوان نسل آینده و امید‌های کشور، در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

اردبیلی تأکید کرد: امیدواریم با حضور این نوزادان، شهر تهران هر روز شکوفاتر، متعالی‌تر، پاک‌تر و پیشرفته‌تر شود.

مرضیه وحید دستجردی؛ دبیر ستاد ملی جمعیت نیزبا ابراز خرسندی از حضور مادران و نوزادان در این مراسم، بر اهمیت جایگاه مادری، نقش فرزندان در تحکیم بنیان خانواده و ضرورت حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای مادری اظهار کرد: کرامت، فضیلت و بزرگی مادری همواره مورد تأکید بوده است. زنان نه‌تنها نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، بلکه با تربیت نسل آینده، در شکل‌گیری و پرورش تمام جامعه نقش دارند.

وی تصریح کرد: ماندگاری کشور، استحکام خانواده و تداوم نسل، در پیوند با نقش مادران و حضور فرزندان در خانواده معنا پیدا می‌کند.

وحیددستجردی با قدردانی از اقدام مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در اجرای طرح «چشم‌روشنی» برای خانواده‌های دارای نوزاد گفت: اختصاص اعتبار حمایتی به مادرانی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، اقدامی ارزشمند در حمایت از مادران، کودکان و خانواده‌هاست. این طرح با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سلامت، می‌تواند بخشی از نیاز‌های خانواده‌ها را پوشش دهد و حمایت از مادران را به شکلی ملموس محقق کند.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این این برنامه با تأکید بر ضرورت ایجاد جامعه‌ای دوستدار خانواده و فرزندآوری، حمایت از مادران و خانواده‌های دارای فرزند را از مسئولیت‌های مهم اجتماعی دانست و با اشاره به شادی‌ها و دشواری‌های فرزندآوری اظهار کرد: فرزندآوری در کنار عشق، برکت و لذتی که برای خانواده به همراه دارد، با مسئولیت‌ها و مشکلاتی نیز همراه است؛ ازاین‌رو، جامعه باید به‌گونه‌ای عمل کند که خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری در مسیر تصمیم خود احساس تنهایی نکنند و برای مواجهه با مشکلات، از حمایت‌های لازم برخوردار باشند.

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده با تأکید بر اینکه حمایت از خانواده‌ها لزوما به معنای تشویق همگان به فرزندآوری نیست، تصریح کرد: هدف از چنین برنامه‌هایی، پشتیبانی از خانواده‌هایی است که خود تصمیم به فرزندآوری گرفته‌اند و برای استقبال از فرزند و پذیرش مسئولیت‌های آن به حمایت نیاز دارند. این خانواده‌ها نباید در مسیر فرزندپروری با مشکلات متعدد و احساس تنهایی مواجه شوند.

وی با اشاره به تولد نوزادانی که خانواده‌هایشان در دوران جنگ برای فرزندآوری تصمیم گرفته بودند، خاطرنشان کرد: این مادران و پدران نشان دادند که حتی در شرایط جنگ نیز زندگی جریان دارد و امید، آرزو و آینده می‌تواند شکل بگیرد. تولد این کودکان پیامی روشن دارد؛ اینکه زندگی و امید به آینده، صرفاً به شرایط کاملاً پایدار، آسان و برخوردار از امکانات فراوان محدود نیست.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های بسته حمایتی «چشم‌روشنی» شهرداری تهران، از توجه به نیاز‌های مادران در طراحی این طرح قدردانی و خاطرنشان کرد: در طراحی برنامه‌های حمایتی، نحوه تخصیص منابع اهمیت فراوانی دارد. صرف اختصاص مبلغی به خانواده‌ها کافی نیست، بلکه باید نیاز‌های مختلف آنان، از جمله نیاز‌های شخصی و فرهنگی مادران نیز مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است در این رویداد فرهنگی و اجتماعی از ۱۱ خانواده از شهدای جنگ‎ تحمیلی رمضان که فرزندانشان پس از شهادت پدر به دنیا آمده‎اند تقدیر و تجلیل شد.

همچنین با حضور مسئولان و مدیران شهری از تمبر یادبود «چشم‌روشنی» رونمایی شد.