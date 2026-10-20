مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی از کشف ۱۱۷۳ مورد سرقت و استفاده غیرمجاز از شزکت گاز طی سال ۱۴۰۴ و نیمه نخست ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی،  : میزان گاز مصرف‌شده در این موارد نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بوده و برای متخلفان حدود ۱۷۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.

وی افزود: سرقت‌کنندگان گاز پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و استفاده‌کنندگان غیرمجاز نیز مشمول جریمه خواهند شد.

درستکار ادامه داد: پس از اخذ جرایم قانونی، در صورت فراهم بودن شرایط، اشتراک قانونی به این افراد واگذار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه گاز طبیعی سرمایه‌ای ملی و از مصادیق بیت‌المال است، گفت: هرگونه استفاده غیرمجاز از این نعمت ملی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی افزود: صیانت از این سرمایه ملی و جلوگیری از هدررفت آن را وظیفه خود می‌دانیم.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از گاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۴ و تلفن گویای ۱۵۹۴ به شرکت گاز آذربایجان‌غربی اطلاع دهند.

برچسب ها: سرقت گاز ، صدور جریمه
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