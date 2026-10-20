سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از به آتش کشیده شدن دو فروند نفتکش متخلف و رهگیری و انهدام پنجاه و چهارمین پهپاد MQ-۹ ارتش تروریستی آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۹خود آورده است:

«بسم الله قاصم الجبارین
ملت رشید و بپاخواسته ایران اسلامی
استقامت و ایستادگی شما ملت شجاع و بصیر، دشمنان را خوار و ذلیل کرده و ملت‌های مظلوم جهان را به میدان‌ها فراخوانده است.

این بزرگترین پیروزی است که شما با استمرار حضور در بیش از ۲۳۰ شب به دست آوردید و جوشش ملت‌ها را در ۵ قاره جهان رقم زدید.

فرزندان رزمنده شما در نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه با رصد مستمر وضعیت منطقه، بر عهدی که با رهبری معظم انقلاب و شما مردم وفادار بسته‌اند، هستند و با اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز گلوی گرگان جهان‌خوار را همچنان می‌فشارند.

در این راستا، شب گذشته نیرو‌های قهرمان پدافندهوایی سپاه در مراقبت از وضعیت فضای تنگه هرمز، یک فروند پهپاد MQ۹ ارتش متجاوز آمریکا را شناسایی و بلافاصله مورد اصابت قرار دادند که منهدم و سرنگون گردید.

همچنین با انفجار مین‌های کاشته شده توسط دریادلان نیروی دریایی سپاه در معبر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز، دو فروند نفتکش متخلف به آتش کشیده شد و متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، عبور از مسیر مین‌گذاری شده، غیرقانونی و نتیجه‌ای جز به آتش کشیده شدن سرمایه‌های متخلفان نخواهد داشت و در صورت استمرار این شیطنت‌ها توسط رژیم مستکبر آمریکا شرکت‌های نفتی باید تاوان بزرگتری بپردازند؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
در پناه خدا و چهارده معصوم علیهم السلام باشید 🤲🇮🇷🫶💖
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
اکوسیستم را زدیم بهم فردا لین الودگی را ملت در سفره های خودشان خواهند دید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
این آمریکای حرامی، کودک کشی و غارت عظیم را وجود نحس خود می‌داند پس زبان ما باید سخت و کوبنده باشد باذن الله
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۸ مهر ۱۴۰۵
مین دریایی به کشتی ها آسیب می‌زند وقتی سر خود ی مسیری را می‌گیرند حرکت می‌کنند مین های زیر دریایی منفجر میشود
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